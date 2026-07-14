來自日本大叔的愛 Nike x NIGO: From Japan with Love服飾系列

如果會去倫敦Design Museum睇《NIGO: From Japan with Love》回顧展，記得預多少少budget，因為睇完展，隨時會忍唔住去埋museum shop。配合展覽，Nike今次同NIGO合作推出「From Japan with Love」限量服飾系列，將 NIGO幾十年來嘅設計語言重新演繹，把裏原宿文化、美式vintage同運動服飾元素融合埋一齊，完全係佢最擅長嗰套。

系列主打高質街頭服飾，設計靈感全部來自NIGO個人珍藏檔案。其中最吸引一定係印花T恤同經典Coach Jacket，兩件都向NIGO 1993年首批設計作品致敬，仲將Nike Swoosh同特製字體結合，重現傳奇選物店NOWHERE 當年嘅招牌視覺，老fans一睇就會心微笑。

值得一提嘅係，今次系列唔會一次過上架，而係會配合展覽期間分階段推出，所以之後仲有驚喜都唔奇。《NIGO: From Japan with Love》展覽將於倫敦 Design Museum展出至10月4日，而Nike x NIGO系列現已於Design Museum商店及官方網店發售。

如果你本身已經睇完展，相信見到呢個系列，都會更加明白點解NIGO可以影響成個日本街頭文化超過三十年。不過講真，呢個系列真係幾揀人，除非你本身係NIGO鐵粉，或者一路都有追開佢嘅作品，否則未必會輕易課金。好似我呢啲一直對NIGO冇乜feel嘅人，望住個logo要我著上身，咪搞。但如果你係真愛粉，又真係會睇到心心眼，尤其今次最精彩，莫過於將NIGO個名直接變成Nike logo，若是真愛，應該會好鍾意，因為佢個名變成Nike logo咁樣真係一絕。