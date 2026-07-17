一直都喜歡看小品、小本製作的電影。就如舞台作品，資金愈少，愈要發揮創意，用幾十萬在舞台起一間屋，逼真細緻，遠不及利用一桌兩椅作出變化來得好看。
兩套港產電影，《一個部門的誕生》以及《UFO離奇命案》，均是低成本製作。但兩部作品都沒有因為無錢而犧牲質素，反而讓人拍案叫絕。
兩部電影無獨有偶，均是黑色幽默，《一個部門的誕生》好笑之餘也有感人之處。故事以2014年有青年為cut台，而持刀闖進有線大樓的真實事件為藍本。當年好難cut台成為集體記憶及笑話，客服電話永遠要你聽音樂等待，真心讓人氣餒無奈。戲中最好笑是連總督察為營救人質，親身走一遍cut台的程序，體驗情緒爆炸的過程。
由於被挾持的人質也是cut不到台的苦主，合情理地最後對挾持者德仔深感同情，片中不少對白及情節都惹人共鳴，拒絕做一個沒有感情的人，也要適時找回自己對夢想的初心。
《UFO離奇命案》的編劇及導演同樣出色，剝洋蔥式的說故事手法，意想不到的劇情一浪接一浪，而且順理成章，讓人開懷捧腹大笑。就算作品沒有甚麼深層大道理，但能夠有這樣輕鬆忘憂的一個多小時，值回票價。
兩部作品都絕對值得入場支持，在電影市道低迷下，兩道清泉，在炎夏中為大家提供涼快感覺 。