由Video on Demand到Code on Demand：當AI即場為你寫工具

今日大家已經好習慣Netflix：想睇乜嘢，search一下，套戲就即刻出現喺你面前。你唔會再等電視台排期，亦唔需要特登去租碟。呢件我哋覺得理所當然嘅事，本身已經係一場範式轉變——由「租返嚟」，變成「隨傳隨睇」。 由租碟到Netflix，改變嘅唔只係睇片方式，而係我哋對服務嘅期待：需要出現嗰一刻，內容就應該出現。呢個就係Video on Demand嘅力量。 但Video on Demand再方便，你揀嘅始終係一件「已經拍好、已經放喺片庫」嘅內容。你只係喺固定目錄入面揀，而唔係叫平台即場為你拍一套新戲。真正更大嘅轉變，可能唔係內容on demand，而係工具on demand——或者叫Code on Demand。

由「隨傳隨睇」到「隨講隨有」 講個日常例子。很多餐廳嘅排位系統，只做到「俾你攞飛」呢一步：你有咗號碼，但如果系統本身冇提供實時通知，到你嗰陣就唔會自動提示你。以前你唯有望住個屏幕，或者隔幾分鐘自己check一次；行開咗，又驚錯過。 呢個需求其實好真實，但又太零碎、太個人。冇一間軟件公司會專登為你開發一個app，只係為咗幫你監察某一間餐廳嘅排位。 但而家情況開始唔同。你可以直接同AI講：「幫我整個小工具，自動監察呢個排位系統，到我嗰陣提醒我。」如果個agent有能力讀取頁面、理解狀態、寫一段監察邏輯，再接上通知功能，呢個本來唔存在嘅小工具就可以即場生成。

呢個先係關鍵分別。Video on Demand係「喺現成內容入面揀」；Code on Demand係「為某個即時需求生成一件新工具」。前者係攞返現成，後者近乎係無中生有——將以前要識寫code、要搵人開發、甚至根本唔值得開發嘅細微需求，變成一句說話就可以嘗試解決嘅事。 軟件版Netflix之後那一步 過去20年，軟件世界嘅主流範式係Software as a Service(SaaS)。軟件太貴、太難維護，所以廠商幫你寫好、幫你託管，你按月租返個服務。由Salesforce到Notion，邏輯都差不多：你租用一個已經設計好、相對通用嘅工具，然後喺佢嘅框架入面工作。

但Code on Demand問嘅係另一條問題：如果我唔係要一套大型通用軟件，而只係要一個剛好解決眼前問題嘅小工具，可唔可以即刻生成？ 呢種方向，正正係Google I/O 2026值得留意嘅地方。Gemini Spark展示咗24小時喺背景運行、可以替你處理任務嘅個人AI agent；Google Antigravity則指向agentic coding——令更多人可以用AI參與應用程式嘅建立、部署同管理；而Opal更直接，官方定位就係讓人用自然語言build、edit、share AI mini-app。重點唔係某一個產品名，而係同一個趨勢：軟件由「現成商品」，慢慢變成「即需即造」。

再貼近工作場景：當你連結咗一啲database之後，你未必需要先學query語法，亦未必需要開一套BI系統。你可以講：「幫我睇下過去3個月邊個地區嘅成交跌得最急，整一個每日自動更新嘅dashboard畀我。」背後需要嘅可能係查詢、圖表、排程、通知，但對使用者嚟講，佢只係提出需求，工具就圍繞需求生成。由一個盯排位嘅提醒，到一個生意用嘅dashboard，背後係同一種能力。 軟件經濟學的拐點 呢個轉變嘅重點，唔止係方便，而係軟件經濟學開始改變。SaaS年代，軟件嘅價值嚟自「通用」：一套系統賣俾一萬個客，所以要做到最大公約數。功能愈多、流程愈完整，就愈有價值。但Code on Demand年代，價值可能部分轉向「即時、個人化、剛剛好」。工具未必要存在十年，甚至未必要成為一個正式產品；只要佢喺某一刻幫你解決到問題，就已經有價值。

對做產品嘅人嚟講，呢個係警號亦係機會。如果你賣嘅只係一堆標準功能，將來好可能會被即場生成嘅小工具取代。但如果你擁有數據、場景、信任同權限，即係agent必須接駁你，先可以安全而準確做事，你就唔再只係一個軟件供應商，而係成個agent工作流入面不可或缺嘅底層。 策略問題：價值會搬去哪裏？ 所以真正值得問嘅，唔係「AI會唔會取代軟件」，而係：當工具可以即場生成，軟件公司嘅價值會搬去哪裏？ 我估下一個階段，軟件會分成兩層。上面嗰層，係愈來愈容易被生成嘅介面同功能：dashboard、tracker、提醒工具、報表、內部小app。呢一層會變得更臨時、更個人化、更貼住當下需求。今日要用就生成，明日唔需要就消失。

但下面嗰層，反而會更加重要：數據、身份、權限、流程、支付、審計、通知、API、合規同信任。Agent可以幫你即場寫一個dashboard，但佢仍然要知道邊啲數據可以讀、邊啲動作可以做、邊個人有權批准、結果應該通知邊個。換句話講，表面嘅工具可能變得即用即棄，但底層嘅信任基建會變得更值錢。 對產品公司嚟講，呢個係一個很現實嘅策略提醒：如果你只係賣固定功能，你會愈來愈容易同即場生成嘅工具競爭；但如果你掌握咗場景、數據同工作流，成為agent必須接駁嘅底座，你嘅位置反而會更穩。未來最有價值嘅軟件，未必係畫面最多、功能最齊嗰個，而係最值得被agent調用、最能安全完成任務嗰個。