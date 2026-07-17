上星期我入場觀看第二場，現場幾乎坐無虛席，鄭秀文全程傾盡全力，演出時間由原定1.5小時延長至接近兩小時，獻唱近20首經典作品。無論舞台調度、燈光音響或服裝造型均維持頂級水準，絕無欺場；加上劉德華、許志安及黃子華分場助陣，整體觀感與節目編排，實際上已是一場完整且製作成熟的演唱會。演出期間鄭秀文多次致歉，感謝大家的體諒與包容，並強調未來正式的演唱會將呈現更大型更完整的製作。她亦提醒觀眾保留門票，可選擇退票或留待日後使用，既保障歌迷權益，也反映她對作品的重視與堅持。

事實上，大部分入場觀眾都不會質疑她的誠意，「答謝會」並非外界想像中的簡化版本或彩排性質，而是一場誠意十足、完成度極高的演出，讓數萬名觀眾度過了一個充滿感染力的晚上。正因如此，問題反而更耐人尋味：若非事先說明，幾乎無人會察覺這並非正式演唱會，那麼為何仍要重新籌備一個「真正版本」？

答案正體現鄭秀文的自我要求。在她的標準裡，只要舞台存在瑕疵，即使觀眾未必察覺，也不足以稱為完整的作品，因此她寧願承擔額外成本與壓力，也要呈現理想中的版本。這未必只是公關操作，更是對觀眾與作品負責的專業態度。今次演出亦展現其團隊在策劃、技術與執行上的高度配合，在有限條件下仍能打造層次豐富的舞台效果，同時突顯啟德主場館的國際級水平與整體製作實力。