這個年代有很多夫婦決定不生育，取而代之養貓養狗，對毛孩寵愛有加。最近法例容許動物進入食肆，可想而知牠們在社會上愈被重視。聽過不少關於寵物靈異事件，最常的是寵物回魂異象。然而，筆者最近由一位的士司機口中，得悉疑似寵物投胎個案，這件事令他感到詫異。
這位的士司機現有一個約兩歲的小孩，在孩子出生前，他養了一頭鬆獅犬。「我本身信奉西方宗教，不太相信這些靈異事件。但自從愛犬離世，發現這個孩子的舉動與牠很相似，我也開始懷疑，這孩子是愛犬投胎再來我們家的嗎？例如，牠生前很愛伏在地上乘涼，我孩子也愛躺在地上。」最令的士司機不可思議的還有兩件事。「有一次我刻意向着BB叫愛犬的名字，BB竟然回應說『我在』，他根本不懂得說話，但卻說了這句，令我相信有投胎這回事。」
還有一次更難以解釋。「自從鬆獅犬離世後，牠大部分玩具和用具已被我丟掉，只剩一條平常帶牠出外的狗帶作為紀念。有天，BB突然將狗帶掛到自己頸上，然後說：『let’s go』這個動作是我帶狗狗出街前必做的，BB這個舉動，令我和太太確定是愛犬轉世再來我們家。」
其實，這種事情並非很罕有，在2018年曾有報道，天津一名女士與她的摩西犬感情非常深厚，當狗狗病逝前，牠不斷舔自己的左腳。後來女士生了BB，發現他的左腳有一個胎記，大小和形狀跟愛犬身上的一樣，女士知道是摩西犬𨍭世來報恩的。不少看到這個報道的也為之感動。筆者相信，動物能夠𨍭世成人類，牠必然是跟主人有著很深的緣分，或有些前世今生的功課要兩者繼續共修前行。