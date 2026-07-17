這個年代有很多夫婦決定不生育，取而代之養貓養狗，對毛孩寵愛有加。最近法例容許動物進入食肆，可想而知牠們在社會上愈被重視。聽過不少關於寵物靈異事件，最常的是寵物回魂異象。然而，筆者最近由一位的士司機口中，得悉疑似寵物投胎個案，這件事令他感到詫異。

這位的士司機現有一個約兩歲的小孩，在孩子出生前，他養了一頭鬆獅犬。「我本身信奉西方宗教，不太相信這些靈異事件。但自從愛犬離世，發現這個孩子的舉動與牠很相似，我也開始懷疑，這孩子是愛犬投胎再來我們家的嗎？例如，牠生前很愛伏在地上乘涼，我孩子也愛躺在地上。」最令的士司機不可思議的還有兩件事。「有一次我刻意向着BB叫愛犬的名字，BB竟然回應說『我在』，他根本不懂得說話，但卻說了這句，令我相信有投胎這回事。」