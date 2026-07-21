新皇崗塑造深港合作新篇章

一座城市的旅遊口碑，離不開公共交通的底層支撐及實力展示。港鐵及巴士系統的穩定性、覆蓋面、班次效率堪稱世界頂級，是吸引環球旅客的關鍵軟實力。與此同時，本地的士服務仍有優化空間，我十分期待合法合規的網約車服務落地市場，透過良性競爭促使傳統的士提升服務質素，豐富旅客出行選擇。

聯合國世界旅遊組織參照歐睿2025年度百大旅遊目的地權威數據分析，香港國際過夜入境旅客規模位列全球第二位，僅次於曼谷，亮眼成績充分印證香港旅遊業歷經疫情調整後，已經交出極為出色的復甦答卷。放眼全球熱門旅遊城市，香港整體綜合觀光實力維持全球第17位，在大中華區穩居前列。這一份排名，是盛事經濟、海外市場營銷、產品升級多方布局共同收穫的成果。

新皇崗口岸啟用在即，勢必重塑港深跨境往來格局。當局已規劃好完備的本地公共巴士接駁網絡，打通新界各區與港九核心市區的直達路線。面向日趨龐大的長者跨境探親及觀光需求，我建議當局研究推出跨境直通巴士長者兩折乘車優惠政策，同時呼籲營運商自發推出具競爭力的長者票務福利，應對雙向人流持續攀升，也能豐富直巴在陸路跨境運輸版圖。

2026年深圳將迎來APEC盛會，港深融合早已超越旅遊消費的層面，更是向全球展示粵港澳大灣區發展成就的重要窗口。因此，往後跨境交通的長遠規劃，不單止務求快速疏導市民與國際訪客直達港九市區及香港國際機場，更要展示出世界上最成功灣區的交通實力，托舉灣區對外開放與國際交流的最佳例證！