鋼琴是樂器之王。寬廣的音域和固定的音準，讓我們在學習其他樂器以至唱歌前，都可以建立一個優良樂理基礎和認知。

音樂亦是滋養人生的本源。當我們學習語言和文字前，已經會接觸音樂。音樂作為歷史洪流以至跨越地域的共同語言，除了能陶冶性情和抒發情緒外，在我們成長的過程中，更扮演著不可或缺的角色。

有些人學習音樂，是希望在升學求職的過程中，為履歷表添上一點分數，在激烈競爭之中爭取一點點優勢，同時裝備一門技能，確保生活無憂。