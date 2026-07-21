鋼琴是樂器之王。寬廣的音域和固定的音準，讓我們在學習其他樂器以至唱歌前，都可以建立一個優良樂理基礎和認知。
音樂亦是滋養人生的本源。當我們學習語言和文字前，已經會接觸音樂。音樂作為歷史洪流以至跨越地域的共同語言，除了能陶冶性情和抒發情緒外，在我們成長的過程中，更扮演著不可或缺的角色。
有些人學習音樂，是希望在升學求職的過程中，為履歷表添上一點分數，在激烈競爭之中爭取一點點優勢，同時裝備一門技能，確保生活無憂。
現代音樂最神奇的魔力是，透過互聯網的傳播，往往能夠將興趣和事業二合為一，同時賺取流量和影響力。
同時，稱得上經典的音樂，就像醇酒一樣，經得起潮流洗禮，也經得起時間洗滌。
這是每一位音樂家的終極追求。然而我們絕大部分都是平凡人。透過成為音樂家影響世界，又或者財務自由，也許只是我們夜闌人靜時的終極幻想。但音樂的真正奧義，原來已經一直融入生活點滴。
可能我們體驗過參加音樂會的沉浸式喜悅，也可能我們經歷過失意時聽一百遍也不厭的流行曲。可能我們試過參加音樂比賽躊躇滿志後的失望，又或者放下期望包袱後達致人琴合一的境界。
真正的音樂，是伴隨我們成長的養分，同時亦是一帖特效藥。人生中太多甜酸苦辣，在我們成長過程中種下了大大小小的枷鎖。處理不好，會成為一種負擔；處理得好，可以成為成長的印記。每一份成就，都需要先成長，再成全。
特別鳴謝 IG@Zoietsy