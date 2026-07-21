溫暖的營養餐 開懷的老友記

投入社區服務多年，處理過不少基層、長者以及弱勢社群的個案，有人可能會認為，要幫助他們解決重大的生活問題，才算是幫助到基層家庭。其實，在他們需要幫助、支持的時候，哪怕只是一點支援、一碗暖飯，就能讓他們感受到自己並不孤單。年初開始運作的石排灣邨「社區飯堂」，就是一個好例子。
月初，筆者陪同勞工及福利局孫玉菡局長到訪石排灣邨香港仔街坊福利會賽馬會綜合服務處，視察「社區飯堂」合作計劃的運作，並與區內老友記、殘疾人士及照顧者共進午餐、閒話家常。現場飯香撲鼻，大家圍坐交流、氣氛融洽，滿滿的溫暖讓人感動。
「社區飯堂」先導計劃自今年三月開展以來，以每份十元的象徵式收費，每日為有需要人士供應營養午餐，同時提供照顧者短暫託管、情緒輔導、跨代共融活動等貼心支援。以石排灣邨兩位老街坊為例，才叔和金姨是典型的雙老夫婦，才叔經常要出入醫院，由金姨努力照顧，「社區飯堂」所提供的營養餐及支援服務，減輕了金姨的負擔，看到他們在支援下常展笑容，是社區人努力的最好回報。
石排灣邨是筆者一直服務多年的社區，今次能推動石排灣邨試行社區飯堂，實在是一次官商民合作的良好示範。未來，筆者會繼續支持勞福局推行維持「社區飯堂」以至把模式推廣至全港合適的社區，讓更多有需要人士受惠。從社區服務者的角度，能夠向老友記、殘疾人士及照顧者提供更多支持，那怕力量微薄，也要盡力而為。「勿以善小而不為」，大家都要謹記於心。