溫暖的營養餐 開懷的老友記

投入社區服務多年，處理過不少基層、長者以及弱勢社群的個案，有人可能會認為，要幫助他們解決重大的生活問題，才算是幫助到基層家庭。其實，在他們需要幫助、支持的時候，哪怕只是一點支援、一碗暖飯，就能讓他們感受到自己並不孤單。年初開始運作的石排灣邨「社區飯堂」，就是一個好例子。

月初，筆者陪同勞工及福利局孫玉菡局長到訪石排灣邨香港仔街坊福利會賽馬會綜合服務處，視察「社區飯堂」合作計劃的運作，並與區內老友記、殘疾人士及照顧者共進午餐、閒話家常。現場飯香撲鼻，大家圍坐交流、氣氛融洽，滿滿的溫暖讓人感動。