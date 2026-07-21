增娛樂元素 助本地足球破同溫層

細數全球最矚目的體育盛事，早已不單是綠茵場上的單純勝負，而是一場「體育＋娛樂」的全民嘉年華。就如今屆的世界盃決賽，中場休息延長至30分鐘，加入表演，演出陣容相當強勁，包括麥當娜、Shakira、BTS及Justin Bieber等國際巨星，並由Coldplay主音Chris Martin擔任節目主持人，可見體育加入娛樂元素，已成國際大趨勢。

這種將娛樂元素注入競技體育的潮流，在香港體壇也愈來愈常見，其中一個成功例子，莫過於「賽馬會青少年足球精英匯」。這項備受矚目的友誼賽，透過引入遊戲攤位、拍照打卡區、名宿見面及精彩的表演環節，成功令不少過往對足球興趣不大的人士，亦因這些豐富的娛樂元素而開始留意足球。