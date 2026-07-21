增娛樂元素 助本地足球破同溫層

細數全球最矚目的體育盛事，早已不單是綠茵場上的單純勝負，而是一場「體育＋娛樂」的全民嘉年華。就如今屆的世界盃決賽，中場休息延長至30分鐘，加入表演，演出陣容相當強勁，包括麥當娜、Shakira、BTS及Justin Bieber等國際巨星，並由Coldplay主音Chris Martin擔任節目主持人，可見體育加入娛樂元素，已成國際大趨勢。
這種將娛樂元素注入競技體育的潮流，在香港體壇也愈來愈常見，其中一個成功例子，莫過於「賽馬會青少年足球精英匯」。這項備受矚目的友誼賽，透過引入遊戲攤位、拍照打卡區、名宿見面及精彩的表演環節，成功令不少過往對足球興趣不大的人士，亦因這些豐富的娛樂元素而開始留意足球。
「精英匯」的入場人數由試辦初期的千多人，逐步增長至去年的接近五千人。反觀本地球壇最標誌性的足總盃決賽，入場人數亦不過三千多人，而常規的U18聯賽更往往不及百人。這組數據證明：球賽本身要刺激，但周邊的娛樂配套更是炒熱氣氛、打破同溫層的關鍵。
今年8月14日及16日，這股足球熱潮將再度席捲旺角大球場。兩場重頭戲不單有曼聯16歲以下青年隊分別迎戰香港超級青年聯賽U18冠軍傑志，以及中國香港U16代表隊，主辦方更在娛樂陣容上「落足重料」。除了有紅魔鬼名宿史譚及華倫西亞親臨現場與球迷近距離接觸外，8月14日首戰將由Mirror成員呂爵安打頭陣獻唱，16日尾戰則有藝人魏浚笙接力登場。
體育加入娛樂元素絕非「喧賓奪主」，而是為本地足球注入新血的絕佳渠道，同時讓更多人開始關心本地足球、支持這群默默付出的青少年球員。