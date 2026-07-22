當諾蘭在冥灘遇上荷馬 《奧德賽》

最近上映的《奧德賽》，很難不跟二十多年前那齣《特洛伊：木馬屠城》比較，而後者最為人所詬病之處，在於它常常用現代視角合理化地進行寫實敘事，曲解希臘人的信仰，角色經常因盲目信仰而做出愚蠢決定，嚴重扭曲人與神之間的關係，甚至帶有褻瀆。導演Christopher Nolan的出發點截然不同，他站在人性角度塑造每個角色，不是膚淺地空談復仇與戰爭，而是深化了荷馬以文字記載的整個文本。

Nolan名義上拍的是《奧德賽》，實則也囊括了《特洛伊：木馬屠城》的內容。設想在三千多年前，假若「木馬屠城」當真發生過，那它究竟是怎麼發生的？過程如何？之後又對人們的生存環境與內心轉變產生了怎樣的影響？Nolan透過這種面向真實的出發點，以及對被捲入戰爭之人內心轉變的刻畫，不僅完勝二十多年前的《特洛伊》，更深化原著故事，例如其中一段講述主角回歸後化身為乞丐，卻因此窺見了更多世態炎涼；又如宙斯那條待陌生人如己的法則，因為對方隨時可能是神的化身前來試探等。

再如奧德修斯，他對自己運用木馬計一事深感悔恨，因為那等於親手摧毀了當時希臘的文明與道德根基。他在最後所表達的最深切懺悔，在於他將木馬這件聖物拿來作為害人的工具。他真正破壞的，是整個社會的信仰體系。Nolan對於人性的刻畫那種細緻入微的程度，當代相信鮮少其他導演能夠企及。

飾演雅典娜的Zendaya是個人在電影中最喜歡的角色。她是女神與詛咒的混合體，開啟了奧德修斯的勝利，同時交織著痛苦的永劫輪迴。至於選用黑人演員飾演海倫，以及片中Elliot Page的出演，完全不成問題。甚至可以看出Nolan對「Why Not」的有意為之。正如古語云「欲把西湖比西子」，但那是蘇軾所言，西施究竟有多美，只有范蠡知道……這說明美的標準千百年來變化多端。今天即使你生得像迪麗熱巴那樣美，或許三千年前也會被人逼去投胎。

《奧德賽》各處的顛覆設計，提供了多重思想空間予觀眾。現在那些因海倫由黑人女演員出演而口誅筆伐的，與三千年前斯巴達國王墨涅拉俄斯找藉口攻打特洛伊的狀態頗為相似。醉翁之意不在酒，都是找個理由挑起戰爭。有評論甚至認為，這就是諾蘭締造的一場社會實驗，用以引發願意思考之人的思考。

不敢斷言Nolan選用一位違背當下主流審美的黑人女演員的動機，甚至認為動機不止一個。但他拍出如此堂皇史詩的電影，難道僅僅是為了DEI而選角？這種想法是否過於狂妄自大？再極端些：那為何諾蘭要找好萊塢演員？為何全員說英語？從DEI到反DEI，一旦走向極端，便都會淪為潮流。怎能因為DEI這種虛無縹緲、轉瞬即逝的民粹風潮而錯過此片？除非你本身就不喜歡電影。

Nolan若迷路走到在冥灘，然後將此作呈給已成亡靈的荷馬，相信二人大可席地而坐，把酒暢談一夜，聊聊文明的昇華與浮華，聊聊人心不古、世態炎涼。