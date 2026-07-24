姜卓文(人稱細John)是星二代，姜大衛及李琳琳之幼子，由於家族成員多從事演藝事業，他亦被大眾認識。細John堂兄姜文杰早前曾在筆者的靈異節目，分享過其家族成員於加拿大住過鬼屋，其實就是當年細John的家。

日前，細John親身上到節目，以第一身細說發生在這間屋的怪事。「我在這間屋由出世住到大約11歲。外國房子一般都有地庫，我家的地庫有間房間，是我用來打機的地方。這裏長期陽光不足，感覺有點陰涼，但慶幸我從沒遇過怪事。其實屋企鬧鬼，是當我們長大搬離那間屋之後，由家姐細說出來才知道。」原來細John姐姐有一晚聽收音機時波段被干擾，然後突然全身動彈不得，肩膊亦被揑著，經過一番掙扎才能脫險。「到了姐姐17歲那年，她夢到自己房間大門與現實狀況對調，然後有個黑影從房飄到落地庫。她被嚇醒之後，更恐怖是看到一個流著血的武士人頭凌空飄盪，姐姐被嚇至魂飛魄散，這件事她一直沒向我們透露。最不可思議的是往後吻合的口供。」