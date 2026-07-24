積奇提議：「很久沒去澳門了，有興趣在周中走一轉嗎？亅我贊成：「好提議，剛發現罐頭沙甸魚存量告急，可補購些葡國沙甸。」已有兩年沒過大海，腦海中的美食大量湧現，大概都是葡國菜，除此之外，我們還喜歡當地的地道小店，這些小店，就像我們的茶餐廳，那些辣魚包、咖喱麵等，都立入我們的美食清單。 積奇慨嘆：「仍記得我們剛進職場時，每到周末，都會跟澳門同事跑過來大吃一頓，我記得，當時一天可吃盡十多間食店。現在，年紀大了，我們吃過兩餐便好像有點消化不良。」

Bonnie不同意：「那不是本人立場，我的腸胃仍有大量空間，你平日是否吃得太清淡，一下子受不了。」 我建議：「或者我們先向爛鬼樓方向走，在超市搜尋一下沙甸魚罐頭，再去飲豆漿兼吃豆腐。我記得，積奇你超愛榮記的豆腐。」 Bonnie不滿：「你們忘記我不愛豆腐嗎？」我笑說：「當然記得，豆製品中，你只愛豆腐卜、生根、枝竹、腐皮、煎釀三寶的炸豆腐和腐竹糖水！」 積奇大笑說：「你真棒，你愛的，全屬高脂豆製品，怪不得你的體脂都一樣高企！」Bonnie反駁：「腐竹糖水該屬健康之選，吃下去，丁點也不感到油膩啊！」

我解說：「這是很多人的誤解，腐竹糖水的乾腐竹不經油炸，但腐竹本身，是煮豆漿時，最面的那層豆皮，因此充滿著豆油脂，脂肪含量高，以一碗腐竹糖水為例，熱量高達270卡。」 積奇安慰說：「還好，豆製品中，我只愛豆腐。」Bonnie遠望豆腐店，說：「噢！我相信，若果你們真的惦掛著榮記的豆腐，要下次再來，他們好像已關門。」正當大家很失望時，Bonnie指著門口說：「雖然吃不到豆腐，但你們看，難得見到鐵閘上面特色噴畫，算是為這次澳門一日遊畫上完美句號。」