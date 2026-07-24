灣仔美食│滿福樓逆市出招！$978七道菜歎神級手工拆魚羹＋梅酒醉鴿 北上不如留港食好啲

今時今日打開社交媒體，一邊廂係每逢周末全城湧住北上消費，深圳福田、羅湖口岸直情好似年宵市場咁熱鬧；另一邊廂留港消費嘅人對質素要求極度奄尖，既要精緻又要性價比高。面對呢個「腹背受敵」嘅時局，灣仔萬麗海景酒店嘅粵菜老字號滿福樓最近研究到新招：由新任行政總廚孫錦勝師傅操刀，推出全新「粵韻風潮」系列，當中嘅精緻套餐，每位$978就食到七道手工菜之餘又有海景送飯，呢個定價確實令人感受到一份久違嘅本地誠意。

滿福樓│功夫魚羹大升級！鮮拆魚茸花膠

打頭陣嘅前菜「金砂冰鎮雙海珍」已經見到心思。師傅反傳統將新西蘭大蟶子拿去冰鎮涼拌，配埋味醂、清酒同梅子特調嘅酸甜醬汁，爽脆開胃；旁邊嘅台山蠔就裹滿鹹蛋黃牛油製成嘅酥香金沙，伴埋翠盞菜片一齊食，一爽一豐腴，平衡得剛剛好。接住一碗「鮮拆魚茸花膠露」。呢道菜源自傳統順德拆魚羹，師傅由淡水魚升級換成老虎斑，每日新鮮用鯽魚大火翻滾熬成奶白濃湯，再人手將魚肉一絲絲拆出嚟，最正嘅係裡面加咗切成細條嘅25頭花膠筒，入口鮮甜到不得了，丁點腥味都冇，用呢個價錢食到直情係賺咗。接落嚟嘅「琥珀凝香醉鳳凰」又係另一個高潮位，呢道菜其實係梅子酒香醉鴿，破格用日本完熟梅酒取代中式花雕，乳鴿慢浸入味後，只保留最緊緻細嫩嘅翼髀同腿部。上桌時仲會喺席前再噴熊本梅酒，入口一朕清雅嘅果香，鴿肉細嫩多汁，帶微甜而不苦澀，比起花雕酒優雅得多。另一重頭戲「海參臥梅肉方脆」靈感來自家常梅菜肉餅，師傅用西班牙黑豚脢肉混入鮮蝦粒同梅菜做成肉餅，外層沾上炸到金黃嘅脆米粉碎，面頭再放澳洲烏參，配埋特製脆米餅一齊食，就係高級感滿載嘅「肉餅飯」。