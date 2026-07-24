凌晨三時起床，其實等同通頂，清晨五時爬起床，對我來說也是太過早起。偏偏今屆世界盃的重頭戲，都安排在這些時段，對不喜歡熬夜的我，簡直把生活節奏完全打亂。

就算不是球迷，但抱著「四年一次」的意念，還是乖乖調好鬧鐘，睡眼惺忪地守在電視機前。世界盃對我最大的吸引之處，是球員披甲上陣為國家效力。平日，他們各自在不同球會並肩作戰，到了世界盃，胸前的國徽就是使命，他們代表的不只是自己，而是整個國家。在這個戰場上，輸掉比賽不會陣亡，勝出卻是無比光榮，全國上下陷入瘋狂，那份榮耀，任何球會賽事都難以取代。