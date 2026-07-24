凌晨三時起床，其實等同通頂，清晨五時爬起床，對我來說也是太過早起。偏偏今屆世界盃的重頭戲，都安排在這些時段，對不喜歡熬夜的我，簡直把生活節奏完全打亂。
就算不是球迷，但抱著「四年一次」的意念，還是乖乖調好鬧鐘，睡眼惺忪地守在電視機前。世界盃對我最大的吸引之處，是球員披甲上陣為國家效力。平日，他們各自在不同球會並肩作戰，到了世界盃，胸前的國徽就是使命，他們代表的不只是自己，而是整個國家。在這個戰場上，輸掉比賽不會陣亡，勝出卻是無比光榮，全國上下陷入瘋狂，那份榮耀，任何球會賽事都難以取代。
最後四強，果真冠軍爭奪戰是較沉悶，西班牙對阿根廷，90 分鐘雙方都沒有入球，阿根廷也沒有冠軍氣勢，看得我昏昏欲睡，最後加時西班牙終於射入一球，以一比零成為今屆盟主。英格蘭對法國則猶如在踢表演賽，雙方都好像很輕鬆，一場賽事居然有十個入球，以六比四完場。
世界盃讓我認識佛得角，認識鋼門神將禾仙夏(Vozinha)，認識挪威猛將艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，他除了球技出眾，場上的態度同樣令人欣賞，很少故意犯規或做出小動作，展現頂級運動員應有的風範。
四年一度的世界盃落幕，多年之後，很多人只會記得今屆冠軍是西班牙，至於亞軍、季軍，甚至八強、十六強，會被時間沖淡。儘管如此，但世界盃的魅力，是讓全世界一起看到，未到最後一分鐘，都不要認輸。