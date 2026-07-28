星雲大師曾分享一個故事：有人問天堂和地獄有何不同？在地獄裡，人們用三呎長的筷子夾食物，但每當想送入口中，總被旁人搶走，即使成功夾到也會被奪去。結果人人互相指責，只顧自己，痛苦不堪。到了天堂，同樣用三呎長筷進餐，氣氛卻截然不同。每個人都快樂地用餐，因為他們夾食物是為了餵給對方。大家輪流相互餵食，不停說著謝謝，感恩與讚美讓天堂充滿幸福。
「三呎長筷」象徵著生活中的挑戰。我們可以選擇像地獄中的人一樣，徒勞地只為自己拼命掙扎，最終陷入挫折與怨懟；也可以選擇像天堂中的人一樣，運用這份不便來服務他人，在互助中找到生存的智慧。生活中的困難與限制，無論是能力不足、環境束縛，或是人與人之間的距離，都如同那雙過長的筷子，看似不便，實則是考驗我們如何面對困境的契機。
有緣相聚，必有其目的與任務。無論是同事、家人或朋友，每一次相遇都是共業共修的機會。我們應把身邊的人視為夥伴，把每一次互動當作服務的契機。當我們幫助他人完成他們的功課，自己的課題也將隨之圓滿。生命的任務，從來不是獨善其身，而是在成就他人中完成自己。
然而，實踐這份智慧最考驗人的時刻，往往出現在身邊人經歷重大轉變之際，例如結婚生子、至親離世、轉職升學或搬遷他鄉。處於轉變中的人，舊有秩序已然崩塌，新的節奏尚未建立。此時，旁人的一句「加油」，有時反而成為壓力。真正的慈悲，是靜靜觀察、細心體會，讓對方感受到安穩的陪伴。一念天堂，一念地獄，而這念頭的轉折，能將人從地獄的邊緣拉回溫暖的人間。