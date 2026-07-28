星雲大師曾分享一個故事：有人問天堂和地獄有何不同？在地獄裡，人們用三呎長的筷子夾食物，但每當想送入口中，總被旁人搶走，即使成功夾到也會被奪去。結果人人互相指責，只顧自己，痛苦不堪。到了天堂，同樣用三呎長筷進餐，氣氛卻截然不同。每個人都快樂地用餐，因為他們夾食物是為了餵給對方。大家輪流相互餵食，不停說著謝謝，感恩與讚美讓天堂充滿幸福。

「三呎長筷」象徵著生活中的挑戰。我們可以選擇像地獄中的人一樣，徒勞地只為自己拼命掙扎，最終陷入挫折與怨懟；也可以選擇像天堂中的人一樣，運用這份不便來服務他人，在互助中找到生存的智慧。生活中的困難與限制，無論是能力不足、環境束縛，或是人與人之間的距離，都如同那雙過長的筷子，看似不便，實則是考驗我們如何面對困境的契機。