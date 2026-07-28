勇奪「數學界諾貝爾獎」 中國籍數學家歷史性登頂

最近，中國籍數學家在世界舞台實現歷史性突破！在美國費城舉行的第30屆國際數學家大會，35歲的王虹和37歲的鄧煜，兩位中國籍青年數學家榮獲菲爾茲獎，這是該獎項歷史上，首次由具有內地本科教育背景的數學家獲獎，更是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎，既代表中國青年數學家的實力，也是中國人的驕傲。
社會大眾可能經常聽到諾貝爾獎，對菲爾茲獎(Fields Medal)較為陌生，菲爾茲獎以加拿大數學家約翰．查爾斯．菲爾茲的名字命名，是國際數學界最高榮譽；因為諾貝爾獎並未設置數學獎，所以該獎項被譽為「數學界的諾貝爾獎」。過去，有兩位華裔數學家曾獲得此獎項，分別是1982年獲獎的丘成桐和2006年獲獎的陶哲軒。
大家較為熟悉的丘成桐，自小在香港成長，中學時就讀香港培正中學，之後入讀香港中文大學的數學系，大三時獲推薦而赴美深造，一直深耕數學領域，最終成為了學界無人不識的數學家。如今，無論是內地以至香港特區，都曾誕生過世界級的數學家，香港往後能否再下一城，培養更多為北都、香港以至國家發展作出貢獻的數學家？
早前在立法會會議，筆者就提出北部都會區要成為香港發展新質生產力的核心引擎，建議特區政府研究將國際數學聯盟(IMU)分支機構引入河套。筆者認為，若然香港能夠成功引入頂級數學組織把分支落戶北都，可為北都發展提供「重要的算力」(不是電腦處理器的算力，而是數學研究能力)，更好地推動香港成為國際創新科技中心。