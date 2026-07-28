勇奪「數學界諾貝爾獎」 中國籍數學家歷史性登頂

最近，中國籍數學家在世界舞台實現歷史性突破！在美國費城舉行的第30屆國際數學家大會，35歲的王虹和37歲的鄧煜，兩位中國籍青年數學家榮獲菲爾茲獎，這是該獎項歷史上，首次由具有內地本科教育背景的數學家獲獎，更是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎，既代表中國青年數學家的實力，也是中國人的驕傲。

社會大眾可能經常聽到諾貝爾獎，對菲爾茲獎(Fields Medal)較為陌生，菲爾茲獎以加拿大數學家約翰．查爾斯．菲爾茲的名字命名，是國際數學界最高榮譽；因為諾貝爾獎並未設置數學獎，所以該獎項被譽為「數學界的諾貝爾獎」。過去，有兩位華裔數學家曾獲得此獎項，分別是1982年獲獎的丘成桐和2006年獲獎的陶哲軒。