書展盛事 共譜人生字典

一年一度的香港書展，是推動本港閱讀風氣的一大盛事。作為愛書之人，筆者當然要趁機尋寶，同時支持好朋友李尚仁博士及何民傑博士的新書《人生字典》簽名會，親身感受這份溫暖而有力的文化力量。

李尚仁博士及何民傑博士長期關注青年成長。其中，李尚仁博士是香港明德會的創辦人，該會每年舉辦的「香港十大傑出大學生選舉」，積極培養年輕人服務社會的精神，鼓勵他們以行動回饋社群；何民傑博士創辦的景嶺社，多年來不遺餘力藉古蹟推動生命教育，讓年輕人從歷史建築中汲取古人智慧。