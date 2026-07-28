書展盛事 共譜人生字典

一年一度的香港書展，是推動本港閱讀風氣的一大盛事。作為愛書之人，筆者當然要趁機尋寶，同時支持好朋友李尚仁博士及何民傑博士的新書《人生字典》簽名會，親身感受這份溫暖而有力的文化力量。
李尚仁博士及何民傑博士長期關注青年成長。其中，李尚仁博士是香港明德會的創辦人，該會每年舉辦的「香港十大傑出大學生選舉」，積極培養年輕人服務社會的精神，鼓勵他們以行動回饋社群；何民傑博士創辦的景嶺社，多年來不遺餘力藉古蹟推動生命教育，讓年輕人從歷史建築中汲取古人智慧。
《人生字典》正是兩位博士最新合作的結晶。近年香港社會面對嚴峻挑戰，特別是青少年精神健康問題令人痛心。他們將原本在新城知訊台主持、主要剖析經濟熱話的《經濟午餐》節目重新定位，改名為《人生字典》。節目不再只談數字與市場，而是走進不同界別傑出人士的人生軌跡，分享他們屢敗屢戰的真實經歷，講述如何在逆境中咬緊牙關、尋找出路。他們今年初決定將節目內容輯錄成書，讓讀者慢慢咀嚼每位受訪者的心路歷程，從中汲取面對逆境的智慧與力量。畢竟困境與悲傷只是人生的一部分，狂風暴雨過後，天氣更顯清明；走過失意，平靜的日子便更覺甘美。
書展不僅是買書賣書的場所，更是心靈交流的平台。支持本地作者，支持有溫度的作品，祝願《人生字典》廣傳四方，為更多讀者帶來力量與希望。