吳克儉拆解「留學香港」多方優勢

《校長Talk》日前邀請教育局前局長吳克儉，與筆者及朱偉明校長對談，剖析「留學香港」政策兩年進展與宏觀考量。吳克儉指出，該政策不只招生，而是香港在經歷經濟起伏後，確立「人才、科技、教育三為一體」長遠方向的實踐。

吳克儉引述國際排名，指香港教育位列全球第二。筆者也特別提到，大學境外生比例已由10%逐步提升至目標50%。吳克儉回應，中小學直資學校擴大收生名額，基礎教育首次有系統向非本地生開放，提升本地與外地學生交融，同時應對出生率下降帶來的學界壓力。數據顯示，過去三年各類人才計劃接獲約60萬申請，批出40萬，28萬人到港，攜12萬學童，人口由730多萬回升至760萬。