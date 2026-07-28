吳克儉拆解「留學香港」多方優勢

《校長Talk》日前邀請教育局前局長吳克儉，與筆者及朱偉明校長對談，剖析「留學香港」政策兩年進展與宏觀考量。吳克儉指出，該政策不只招生，而是香港在經歷經濟起伏後，確立「人才、科技、教育三為一體」長遠方向的實踐。
吳克儉引述國際排名，指香港教育位列全球第二。筆者也特別提到，大學境外生比例已由10%逐步提升至目標50%。吳克儉回應，中小學直資學校擴大收生名額，基礎教育首次有系統向非本地生開放，提升本地與外地學生交融，同時應對出生率下降帶來的學界壓力。數據顯示，過去三年各類人才計劃接獲約60萬申請，批出40萬，28萬人到港，攜12萬學童，人口由730多萬回升至760萬。
對於香港吸引力，吳克儉分析：無縫連接大灣區，提供全球最多元行業工種；普通法與基本法並行，配合國家憲法，保障投資安全；稅制全球最低；八所大學科研雄厚，深圳—香港—廣州創科集群全球第一；全球財富管理中心排名首位，綠色經濟與ESG亞太領先。這些條件使香港成為高質、穩定、多元的人才落腳點。
基礎教育開放方面，吳克儉解釋，資助學校審批較嚴，直資及國際學校彈性較大，率先試行擴大收生。幼稚園層面亦探討類似安排，以配合專才家庭子女需求。他強調政策須「識變、應變、求變」，並以五年規劃為藍圖，逐步推進，聆聽各界意見。
被問及全球六千萬華僑潛在市場，吳克儉承認香港容量有限(華僑約120萬學生規模)，必須循序漸進，配合房屋、就業等配套，方能持續發展教育樞紐。