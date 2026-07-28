山本耀司出畫集粉絲必儲

山本耀司

如果你一直都鍾意山本耀司(Yohji Yamamoto)，咁呢本畫集真係屬於「未出已經想撳預訂」系列。 由Thames & Hudson出版嘅《Yohji Yamamoto Drawings》，首次大規模公開山本耀司多年來嘅設計手稿同插畫，等大家可以直接睇到呢位傳奇設計師最原始嘅創作過程。一本畫集，睇嘅唔止係畫，而係每一個系列誕生之前嘅思考軌跡。 今次畫集由巴黎加列拉宮(Palais Galliera)策展人Alexandre Samson撰文、Peter Saville操刀設計，收錄大量過往從未完整公開嘅作品，全部更由山本耀司親自挑選，收藏價值自然高一截。對粉絲嚟講，呢本唔單止係一本書，直情係一本可以翻足好多次嘅「創作筆記」。

山本耀司1943年出生於東京，本來讀法律，最後決定接手媽媽嘅裁縫生意，再一步步走上時裝設計之路。1977年喺東京推出首個系列，1981年殺入巴黎，一出場就震撼整個時裝圈。佢同川久保玲幾乎改寫咗八十年代時裝史，用黑色、不對稱剪裁、解構同刻意保留「不完美」，建立出一套完全唔同於歐洲高級時裝嘅美學。即使去到今日，依然影響住無數設計師對輪廓、比例同留白嘅理解。 山本耀司嘅影響力亦唔止停留喺天橋。由電影《Brother》、《Until the End of the World》戲服，到2003年同adidas聯手創立Y-3，早就將高級時裝同運動服飾之間嘅界線打破，亦可以話為今日奢侈品牌聯乘運動品牌嘅熱潮鋪定咗條路。

正正因為咁，再睇返呢本畫集入面嘅作品，就更加有意思。你會見到燒焦感外套、微微駝背嘅人物、飄逸禮服輪廓，甚至畫喺舊報紙上嘅草圖。每一張都唔似一般設計稿，更似山本耀司將腦海入面嘅世界直接搬到紙上，隨性得嚟又充滿情緒，同佢嘅作品一樣，有種難以取代嘅詩意。 Alexandre Samson本身亦係研究山本耀司、Martin Margiela同Rick Owens等概念設計代表人物嘅時尚史學家，所以今次畫集無論內容定編排，都唔只係一本「圖錄」，更似一次深入了解山本耀司創作世界嘅機會。