世間有一種力量，無聲卻磅礡，名為「凝聚」。
在香港飲食業百花齊放的年月裡，有一群默默深耕廚藝、堅守初心、團結同行的前輩與業界精英，以手藝為本，以情義為軸，攜手築起業內一塊溫暖而珍貴的基石——群生飲食技術人員協會，正式迎來四十周年的光輝里程。
自創會以來，群生飲食技術人員協會始終扎根香港飲食業，團結前線廚師、技術人員與業界同儕，堅守精益求精、服務社群的初心。從技藝切磋、經驗分享、師徒傳承，到業界凝聚、公益服務、推動行業正向發展，協會一眾廚師穩步前行，見證香港作為「美食之都」的美譽日漸響亮。
香港之所以能贏得如此稱譽，不只因其兼容並蓄的飲食文化，更因一代又一代廚師那份執著與堅持。多年來，協會資深師傅與業界先輩憑着扎實技術，不斷打磨手藝、與時並進，在傳統滋味中求創新，用一道道佳餚講好香港的美食故事。更難得的是，協會廚師們積極走入社群、回饋社會，例如每年連結本地及世界華人名廚，於全球不同城市舉行的國際名廚慈善宴，以及早前的「名廚薈萃為博愛」慈善宴，皆藉名廚協力，以美食為弱勢社群籌款，傳遞溫暖。
過去一年，在許美德師傅及一眾理事團隊的帶領下，協會團結齊心、穩步向前，積極凝聚業界力量、搭建交流平台、培育新生代廚藝人才，推動行業清正風氣，讓匠心精神得以延續，讓廚藝傳承生生不息。每一分付出、每一步堅持，皆化為協會茁壯成長的堅實根基。
從昔日初創蓄勢，到今日四十風華，群生飲食技術人員協會以團結印證。展望未來，願一眾廚師前輩薪火相傳，攜手守護香港「美食之都」的美譽！