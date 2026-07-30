世間有一種力量，無聲卻磅礡，名為「凝聚」。

在香港飲食業百花齊放的年月裡，有一群默默深耕廚藝、堅守初心、團結同行的前輩與業界精英，以手藝為本，以情義為軸，攜手築起業內一塊溫暖而珍貴的基石——群生飲食技術人員協會，正式迎來四十周年的光輝里程。

自創會以來，群生飲食技術人員協會始終扎根香港飲食業，團結前線廚師、技術人員與業界同儕，堅守精益求精、服務社群的初心。從技藝切磋、經驗分享、師徒傳承，到業界凝聚、公益服務、推動行業正向發展，協會一眾廚師穩步前行，見證香港作為「美食之都」的美譽日漸響亮。