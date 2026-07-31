主動對接國家「十五五」規劃 展現特區五年新氣象——寫在七一回歸之際

紫荊花開，又迎七一。在香港迎來回歸祖國的重要時刻，我們不僅是在慶祝一個歷史節點，更是在「由治及興」的新階段中，展望香港未來的發展藍圖。今年七一的意義尤為深遠，因為我們正站在國家編製「十五五」規劃的關鍵窗口期，而特區政府更展現出重要擔當，主動提出配合國家發展的「五年計劃」。這不僅是施政作風的調整，更是對「一國兩制」偉大實踐的生動詮釋。 主動作為 展現良政善治新氣象 過去，香港在參與國家規劃時，往往側重於「被動配合」或「尋求政策支持」。然而，隨着「愛國者治港」原則的全面落實，特區政府的管治思維發生了根本性的轉變。面對即將到來的國家「十五五」規劃，特區政府主動出擊，着手制訂屬於香港的五年發展計劃。

這種「主動作為」的態度，對香港七一回歸有着標誌性的意義。它標誌着香港真正從思想上、行動上與國家發展大局同頻共振。特區政府不再是「等風來」，而是主動「乘風破浪」，透過科學規劃、頂層設計，將香港的獨特優勢（如金融、創科、專業服務等）與國家所需精準對接。這份主動性，正是廣大市民期盼已久的良政善治新氣象。 規劃引領 為經濟民生注入強心針 五年計劃的提出，讓香港的發展有了更清晰的時間表和路線圖。對香港市民而言，這意味着未來的經濟發展、土地房屋、青年流動等核心問題，將有系統性的解決方案。

作為元朗區議員， 偉凱對此感受尤深。元朗區作為「北部都會區」的核心地帶，正是香港融入國家發展大局、對接粵港澳大灣區的前沿陣地。特區政府的五年計劃，勢必將北部都會區的建設推向新高潮。我們期待未來的規劃能進一步完善元朗區的交通基建、產業佈局與社區配套，讓國家規劃的宏大願景，轉化為當區居民看得見、摸得着的幸福感與獲得感。 命運與共 深化回歸的深層意義 回歸，不僅僅是主權的交接，更是人心與命運的交融。七一回歸紀念日，是我們回顧初心、凝聚共識的最佳契機。

國家「十五五」規劃是全面推進中國式現代化的重要藍圖，香港絕不能缺席，也必將大有可為。特區政府主動提出五年計劃，向世界和全國人民傳遞了一個明確的信息：香港將以更積極的姿態，融入中華民族偉大復興的歷史進程中。兩地規劃的無縫對接，正是香港與祖國「命運與共」的最有力證明。 展望未來，在國家的堅強後盾下，只要我們把握好「十五五」規劃的時代機遇，落實好特區的五年計劃，香港必定能在新時代的浪潮中再創輝煌。祝願偉大祖國繁榮昌盛，祝福香港明天會更好！