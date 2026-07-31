用手餵食幼兒、與孩子同床睡覺、父母沒有讓孩子足夠獨立等等，這些「罪證」是否足以讓政府將孩子從父母身邊帶走，然後安置在寄養家庭？
電影《流落挪威的孩子》(Mrs. Chatterjee vs Norway)，根據2011年發生的真人真事改編，故事是關於一名移居到挪威的印度母親與挪威兒童福利局(Barnevernet)爭取子女監護權的事件。
電影講述印度女子黛芭妮卡(Debika Chatterjee)與丈夫移居挪威，育有一子一女。她是全職母親，按照印度文化照顧孩子，例如用手餵食、與孩子同床睡覺、經常抱著孩子安撫情緒，但在挪威社工眼中卻被視為「不符合兒童利益」，認為父母缺乏照顧孩子的能力，於是突然帶走兩名孩子。
電影對挪威的指控相當嚴重，除了無理的將子女從父母分開，還指福利局會因為成功的寄養個案而獲得政府的撥款，因此當局極力令子女安置到寄養家庭。從網上查看這宗案件，資訊不多，有說是因為涉及兒童私隱，不能公開完整案情，而挪威政府也曾說是兒童福利部門，根據整體照顧能力作出的專業評估。不過，挪威國內也有聲音及示威，批評有不少個案，政府沒有做好評核，就胡亂將孩子帶離身邊父母，送往寄養所。
一邊看電影，一邊感到不可思議，到底當中有甚麼真正問題？只知道，挪威當局判兩名子女返回印度，將監管權判給叔叔，這位一直奔走的母親，求助印度法院，最終法院將監管權判給媽媽。苦戰兩年的媽媽，終於與子女團聚。
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