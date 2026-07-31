用手餵食幼兒、與孩子同床睡覺、父母沒有讓孩子足夠獨立等等，這些「罪證」是否足以讓政府將孩子從父母身邊帶走，然後安置在寄養家庭？

電影《流落挪威的孩子》(Mrs. Chatterjee vs Norway)，根據2011年發生的真人真事改編，故事是關於一名移居到挪威的印度母親與挪威兒童福利局(Barnevernet)爭取子女監護權的事件。

電影講述印度女子黛芭妮卡(Debika Chatterjee)與丈夫移居挪威，育有一子一女。她是全職母親，按照印度文化照顧孩子，例如用手餵食、與孩子同床睡覺、經常抱著孩子安撫情緒，但在挪威社工眼中卻被視為「不符合兒童利益」，認為父母缺乏照顧孩子的能力，於是突然帶走兩名孩子。