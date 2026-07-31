心理諮詢在九運：擁抱內在小孩

在心理諮詢及算命的過程中，發現九運的情緒困擾來源，多源自「內在空虛」，而空虛的源頭，較少是追樓價、追人工、追資產、追社會地位，反而是長期內耗、失眠多慮、情感問題。在催眠治療中，我們會用內在小孩療癒法去處理這些心靈問題。
所謂內在小孩，就是我們心底最原始、最真實的自我，承載著我們童年的經歷、未被滿足的渴望、曾經受過的委屈、不被認可的失落。過去20年，社會講求競爭、金錢、土地、資源，人們習慣成為堅硬、理性、獨立的成年人，為了適合職場、迎合社會、取悅身邊人，不斷壓抑內在小孩的情緒，受了委屈不准哭、感到孤獨要隱藏、想要被愛不敢說、只能硬撐。
「離火」照現心靈空虛
長年累月下內在小孩被長期忽視，只是在八運的物質追逐熱潮中，這份內心的傷痛被忙碌遮蓋。而九運離火的能量，最大作用就是「顯現與照亮」心靈空虛。過去所有被壓抑、被隱藏、被忽略的情緒與傷痛，都會在這20年逐一浮出水面。
例如明明生活穩妥、無重大人生波折，卻莫名覺得空虛、迷茫、對生活失去熱情，容易內耗。有些個案明明有一個良好婚姻及家庭，突然說要尋找自我，放棄家人一走了之。另，亦有些個案物質豐盛，卻就是說不開心、人生不滿足。問她們原因，卻什麼都不缺。
這些個案，都需要逐一去探索，了解從小至大，到底心裡的價值觀是如何。九運最大的療癒關鍵，不再是向外追逐物質，而是向内看、修本心、撫平從未被善待的內在小孩。