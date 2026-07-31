心理諮詢在九運：擁抱內在小孩

在心理諮詢及算命的過程中，發現九運的情緒困擾來源，多源自「內在空虛」，而空虛的源頭，較少是追樓價、追人工、追資產、追社會地位，反而是長期內耗、失眠多慮、情感問題。在催眠治療中，我們會用內在小孩療癒法去處理這些心靈問題。

所謂內在小孩，就是我們心底最原始、最真實的自我，承載著我們童年的經歷、未被滿足的渴望、曾經受過的委屈、不被認可的失落。過去20年，社會講求競爭、金錢、土地、資源，人們習慣成為堅硬、理性、獨立的成年人，為了適合職場、迎合社會、取悅身邊人，不斷壓抑內在小孩的情緒，受了委屈不准哭、感到孤獨要隱藏、想要被愛不敢說、只能硬撐。