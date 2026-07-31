已故賭王珍藏世紀名釀Château Palmer 1961 沉睡20年澳門新葡京11月限量開瓶 何鴻燊曾笑稱：我都唔飲燒酒！

一場跨越20年嘅酒壇傳奇事蹟。
如果你係資深酒友一定記得2005年轟動全港澳嗰場「葡萄酒換塞儀式」。當時葡京酒窖藏有480支波爾多傳奇名釀Château Palmer 1961，因為驚軟木塞老化，由酒莊CEO親自帶埋原廠古董封塞機飛嚟澳門，破天荒開瓶、試味、補酒再換新塞！最精彩係已故賭王何鴻燊當時居然幽咗自己一默，笑笑口話：「我都唔飲燒酒！」
到底呢批1961年嘅Palmer有幾威？喺頂級酒評家同埋收藏家眼中，公認為「二十世紀最偉大波爾多頂級名釀之一」。由於產量唔多，依家喺蘇富比等大拍賣行，一箱12瓶隨時嗌緊30萬至50萬港幣，普通人都未必買到。當年賭王收埋咗幾百支，比酒莊自己庫存仲要多，難怪法國佬要特登飛嚟幫呢批頂部印住「2005」字樣嘅賭王特別版換塞續命。
Château Palmer傳奇之夜│世紀1961壓軸登場配6道星級法菜
沉睡咗20年，賭王呢批珍藏嘅世紀名釀終於要開喇！澳門娛綜合宣布咗11月21日將會喺新葡京頂樓嘅米芝蓮三星「天巢法國餐廳」搞一場「Château Palmer傳奇之夜」晚宴。最抵死係，當年親手同賭王換塞嘅酒莊CEO Thomas Duroux，相隔20年後竟然會再度現身主持大局，緣分呢家嘢，真係話嚟就嚟。當晚菜單由天巢行政總廚Julien Tongourian操刀，6道頂級法菜一對一迎戰Palmer多個珍稀年份，當然包括壓軸登場嘅1961，每位澳門元18,888，此刻無價。
「Château Palmer傳奇之夜」尊尚品鑑饗宴
日期：2026年11月21日（星期六）
時間：下午6時30分至晚上10時30分
澳門新葡京酒店43樓天巢法國餐廳
價格：每位澳門元18,888+
查詢及訂座：(853) 8803 7878 | [email protected]
網站：https://www.grandlisboa.com/tc/experience/the-legend-of-chateau-palmer-wine-pairing-dinner