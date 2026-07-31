已故賭王珍藏世紀名釀Château Palmer 1961 沉睡20年澳門新葡京11月限量開瓶 何鴻燊曾笑稱：我都唔飲燒酒！

已故賭王珍藏世紀名釀 Château Palmer 1961沉睡20年澳門新葡京11月限量開瓶 何鴻燊曾笑稱：我都唔飲燒酒！

一場跨越20年嘅酒壇傳奇事蹟。

如果你係資深酒友一定記得2005年轟動全港澳嗰場「葡萄酒換塞儀式」。當時葡京酒窖藏有480支波爾多傳奇名釀Château Palmer 1961，因為驚軟木塞老化，由酒莊CEO親自帶埋原廠古董封塞機飛嚟澳門，破天荒開瓶、試味、補酒再換新塞！最精彩係已故賭王何鴻燊當時居然幽咗自己一默，笑笑口話：「我都唔飲燒酒！」

到底呢批1961年嘅Palmer有幾威？喺頂級酒評家同埋收藏家眼中，公認為「二十世紀最偉大波爾多頂級名釀之一」。由於產量唔多，依家喺蘇富比等大拍賣行，一箱12瓶隨時嗌緊30萬至50萬港幣，普通人都未必買到。當年賭王收埋咗幾百支，比酒莊自己庫存仲要多，難怪法國佬要特登飛嚟幫呢批頂部印住「2005」字樣嘅賭王特別版換塞續命。