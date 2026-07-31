嬰靈纏身有個特別原因

在過去20多年筆者聽到的鬼故事，其中有關嬰靈的個案比例也不少。主要是因被打掉或意外喪失生命，其靈魂心有不甘，加上沒有被父母正視及懺悔，靈魂一直留在陽間，等機會影響父母或在世的兄弟姊妹，希望得到身分確認及法事超度，使其可重新投胎做人。

最近有位女觀眾在筆者的靈異節目，分享一位女性朋友的真實個案：「我認識一位屯門區的問事阿姑，以我經驗，她的通靈能力很高，發生在我或朋友身上的事情都很準。例如，朋友去問一位紀律部隊朋友的健康，阿姑說這人已無藥可醫，短期內便會離開，結果他真的在兩星期後離世。兩個月前我有一位女性朋友去問事，阿姑一看到她，便說她有一個嬰靈跟身；但我的朋友表示肯定沒有，她一心希望可以生BB，從來沒刻意或意外流產。當她懷疑老公在外面，跟第三者發生關係時，阿姑估計說，這生命是出於他們的。其實，我這個朋友由於太想生BB，曾做人工受孕，當時培植三顆已受精的卵子，其中一顆孕育成功，BB亦已出世。而嬰靈則是孕育失敗的卵子。」