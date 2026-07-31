今日早放工，決定到Donki走一轉，順道看下有沒有新品上市。當我在雪櫃附近挑選今晚的食材時，有個疑似Bonnie的身影走過，我探頭確認一下，說：「看來我們很有緣。」她的購物籃放滿零食，她說：「我正在為公司的食物櫃入貨。」
我望著那堆零食山說：「你公司的同事正餐吃不飽嗎？」她說：「他們這陣子玩減肥比賽，1個月要減12磅。」我問：「你也有參加嗎？」她神氣說：「哈哈！你之前已經幫我減了不少，都是你的功勞！我現在哪有12磅要減？多減5磅已經很完美。」
我擔心：「1個月要減12磅！正餐很難飽肚啊！」Bonnie說：「我也有跟他們說，但沒有人理會我。」我補充：「減磅過程中，少許的肚餓感是常見的，若果只是下一餐前1小時出現，那是完全正常的。但正餐後，兩小時內已有肚餓感，便代表攝入與消耗量出現過大赤字，那便要檢視一下食物分量和配搭，有些食物配搭，可以在不影響熱量下，令飽肚感提升。」
Bonnie很好奇：「很有趣啊！」我解說：「為了不影響熱量，我們會建議從食物中的水分和纖維入手，舉個例子，水果中，如果選西瓜，會比吃香蕉飽肚，吃1碗西瓜粒，跟吃半隻香蕉，同樣是45卡呢！若然戰友們平日很愛吃甜品，這陣子我會建議做西瓜涼粉，因為涼粉同樣是體積大而水分高的填肚食物啊！」她興奮說：「好！我立即去買涼粉。」我稱讚她：「你對同事真好。」Bonnie笑說：「你會錯意了，我是買給自己的。」