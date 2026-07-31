今日早放工，決定到Donki走一轉，順道看下有沒有新品上市。當我在雪櫃附近挑選今晚的食材時，有個疑似Bonnie的身影走過，我探頭確認一下，說：「看來我們很有緣。」她的購物籃放滿零食，她說：「我正在為公司的食物櫃入貨。」

我望著那堆零食山說：「你公司的同事正餐吃不飽嗎？」她說：「他們這陣子玩減肥比賽，1個月要減12磅。」我問：「你也有參加嗎？」她神氣說：「哈哈！你之前已經幫我減了不少，都是你的功勞！我現在哪有12磅要減？多減5磅已經很完美。」