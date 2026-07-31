追隨自己的熱情和專長

我認為這是每一個人在考慮人生路向的時候，也應問自己的問題。我14年前創業，就問過自己：「選擇創業這條路，就要脫下大企業CEO的光環，薪酬減幅是100%，創業失敗後便難以重返職場，我仍會選擇這條路嗎？」答案當然是肯定的，所以才走到今天。

我經常勸勉年輕人，包括自己的子女，選擇學科或職業，應從興趣和能力出發，不應單看「錢途」。我仍然相信行行出狀元。做自己有熱情的事，自然會做出好成績，生活便不會太差，而且做得開心和有意義。即使選擇了正萎縮的行業，你的專長和熱情，也能幫你找到市場願意付費的缺口。況且行業風向轉得很快，尤其在AI年代，現在遍地黃金的行業，難保幾年後變得搵食艱難。

我記得十多年前在一次分享會上，有位就讀醫科的年輕人跟我說，在香港讀書成績好的人反而沒有選擇，因為家人和師長都期望他們讀醫。我說生命是自己的，沒有必要為別人的期望而活。十多年過去了，我不知道他有沒有追隨自己的理想，還是無可奈何地當上了醫生。如果是後者的話，我希望他在學習中找到自己的熱情，成為一位仁醫。