Google派錢都唔要

平時我拍的探店片，不少客戶會主動在我YouTube頻道上投流，所以就引來了Google廣告部的垂涎。
這天就收到Google廣告部的電郵，「獲取廣告系列分析資料並賺取$4,000抵免額」。雖然很吸引，但我對於這種coupon並沒有太大興趣，第一因為我太忙，第二我也不懂裝，於是沒有理會這個電郵。
不過我抵受不住Google廣告部的不停狂轟濫炸，每天一個電郵又打電話找我，要跟我開會，教我如何在我的Google廣告中插入一個登錄頁面做轉換評估，保證只需要15分鐘的時間就可以得到$4,000。
那個客戶經理彷彿要交數，我最後也心軟了，但這個登錄頁面也不簡單，要做很多後台的編碼設定，我邊度識啊？於是Google技術部派了一個專員打來教我用分享屏幕，逐步逐步教我怎樣在Google廣告中插入登錄頁面，來電顯示是印度海特拉巴德，但聽她的粵語口音是大馬人，她也承認自己是在大馬。
由於我的官網用的是WordPress，但是她無法在其後台的外掛程式中找到Google。於是她要求我下載一個Google Site Kit的軟件在我的電腦中。我的雷達馬上響起了警告，第一我又唔識佢，全部都係靠電話。第二下載任何程式可能都是木馬，怎麼可能為了$4,000冒險呢？於是我馬上就說不裝了，拜拜。