Google派錢都唔要

平時我拍的探店片，不少客戶會主動在我YouTube頻道上投流，所以就引來了Google廣告部的垂涎。

這天就收到Google廣告部的電郵，「獲取廣告系列分析資料並賺取$4,000抵免額」。雖然很吸引，但我對於這種coupon並沒有太大興趣，第一因為我太忙，第二我也不懂裝，於是沒有理會這個電郵。

不過我抵受不住Google廣告部的不停狂轟濫炸，每天一個電郵又打電話找我，要跟我開會，教我如何在我的Google廣告中插入一個登錄頁面做轉換評估，保證只需要15分鐘的時間就可以得到$4,000。