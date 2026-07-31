從第27屆香港動漫電玩節 看流行文化新趨勢

一年一度的流行文化盛事「第27屆香港動漫電玩節(ACGHK 2026)」剛於香港會議展覽中心圓滿落幕。今屆展會規模再創新高，總面積擴展至38,417平方米，一連五天的展期吸引了大量本地市民及來自中國內地、北美以至歐洲等地旅客入場朝聖，充分展現出香港作為亞洲動漫及潮玩文化樞紐的吸引力。

從商業角度與市場數據來看，入場人次與消費表現方面均遠超主辦方與業界預期。入場人士人均消費額高達1,500港元，反映場內交易活躍、粉絲樂於為心儀作品及角色相關商品付費，帶動周邊商品、模型玩具、限量版精品及遊戲產品的整體銷售。場內更誕生歷屆最高單價成交紀錄，由 Swarovski精心打造、鑲嵌逾32,000顆水晶的限量版漫威水晶蜘蛛俠擺設，以25萬港元售出，進一步印證高價值精品結合流行文化IP的巨大潛力，更說明動漫精品市場正向高端收藏品領域深度延伸。