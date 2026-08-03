我曾有一段時間非常怕黑，那種恐懼是很深，完全無法靠理性控制。每次出差/獨遊時，雖然真的很享受每次旅程，但每天晚上都需要獨自面對黑暗的恐懼，經常無法入睡，那其實不是一件容易的事。

我以為要克服創傷，只需要不斷持續去面對它、正視它就可以；雖然覺得自己也真的很勇敢了，但也真的很累，而且效果好像也不大。直到去年我去韓國獨自旅行，事情才終於有轉機。當時我住在類似青年宿舍的獨立房間，晚上一關燈時，心跳就開始加速了。那時因害怕入睡，只好拿起書來讀。當時在讀《最後一次相遇，我們只談喜悅》這本書，結果剛好讀到：「假如你覺得焦慮恐懼時，就想想這個世界上那些和你正一樣經歷這個恐懼的人，那麼這個恐懼就會消失。」於是我立即合上書本，幻想那些跟我一樣獨自在害怕黑暗而無法入睡的人，結果瞬間心跳開始慢下來，下一秒就入睡了。