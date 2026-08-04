隨著醫療科技與人均壽命增長，我們聽得最多的是保險夠不夠？退休基金夠不夠？但很少人會想到，我們的肌肉夠不夠養老。

有些人會覺得：「太多肌肉會弄到身材不好看。」然而，這種想法，和「太富有的人一般都不幸福」同樣有趣。

事實上，肌肉的養成，比起財富的累積來得更不容易。我們也許會有一點點橫財運和投資眼光，讓我們可以透過槓桿獲取財富。而肌肉卻要透過有紀律的生活作息，充足的重量訓練和優質睡眠，以及高質量的飲食控制，才能一步步地建立起來。