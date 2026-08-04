隨著醫療科技與人均壽命增長，我們聽得最多的是保險夠不夠？退休基金夠不夠？但很少人會想到，我們的肌肉夠不夠養老。
有些人會覺得：「太多肌肉會弄到身材不好看。」然而，這種想法，和「太富有的人一般都不幸福」同樣有趣。
事實上，肌肉的養成，比起財富的累積來得更不容易。我們也許會有一點點橫財運和投資眼光，讓我們可以透過槓桿獲取財富。而肌肉卻要透過有紀律的生活作息，充足的重量訓練和優質睡眠，以及高質量的飲食控制，才能一步步地建立起來。
充裕的財富，讓我們可以體驗物質帶來的享受；充足的肌肉，讓我們可以維持良好的生活體驗。
隨著年齡增長，以及人生不同階段的到來，肌肉及身體素質越發重要。傷病，亦生活品質大打折扣。足夠的肌肉，能有效防止受傷。
社交媒體的普及，讓更多人明白到，維持良好的身材管理，有時比名片上的成就和職銜，更能創造機遇和價值，以及獲得尊重。因為財富可以繼承，資歷可能偽造，而良好身段只能透過努力去換取，哪怕你是千億富豪，無論配套有多豪華，肌肉的成長也只能靠自己一點一滴地累積。
直到兒孫出世，又或者環遊世界，肌肉的靈活度及身體的復原能力，會直接影響體驗質量。畢竟，面對著體力無窮的小孩，和在地球上探索的過程，體能和體驗，永遠都成正比。
此外，要了解一個人財富實力，除美酒跑車相機金錶會籍外，肌肉量是一項指標。能夠擁有良好體態，要麼消耗大量時間成本，要麼投資金錢在私人教練、設備配套、專業支援等領域上，這是一種低調的炫富方式。如果人生是一場遊戲，肌肉基金則是當中一項重要資產和貨幣。
特別鳴謝 @drjustinlab