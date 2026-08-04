推出私立學校名冊 讓家長學生有依可循

筆者身邊有些朋友，都打算為子女報讀私校，但除了金錢問題，還有一個十分重要的問題要面對，就是香港私校眾多，資訊未夠透明，到底報讀哪間私校對子女發展最為有利，家長們都不想「碰運氣」。最近，教育局公布首份「私立學校名冊」，讓家長、學生在選擇報讀私校時，更為有依可循。
日前，教育局公布「私立學校名冊」，一共91間學校上榜，當中有40間國際學校、41間小學和10間中學；名冊裏面，每間學校的註冊年份、開設的課程、授課語言，以至全年學費，都列得清清楚楚。家長在選校時，不用再單靠難定真假的網上資料或親戚朋友「口耳相傳」，手上一份官方資料，可以慢慢對照、慢慢挑選，想比較學校收費、課程等等，都變得有據可查。
要進入名冊，並不是私校給予資料就能加入，學校先要自行申請，經教育局的私立學校諮詢委員會審核，在遵守法例、管治水平、保障學生權益等範疇都達標，才能入選。推出名單的好處，在於加入的私校資訊都變得透明，過往出現過的不良風氣，教育局在推出名冊前，就先為家長和學生作出審查，增加保障。
筆者認為，除了保障本地家長和學生權益，「私立學校名冊」還有一層重要意義，就是香港要打造國際教育樞紐，除了大學教育，中小學教育也是重要一環；有學費、課程資料更為透明的「私立學校名冊」，有利於內地、海外學生來港升學前，更了解本港私校的不同資訊。
完善中小學包括私立教育的階梯，亦將更有利於香港長遠發展。