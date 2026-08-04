推出私立學校名冊 讓家長學生有依可循

筆者身邊有些朋友，都打算為子女報讀私校，但除了金錢問題，還有一個十分重要的問題要面對，就是香港私校眾多，資訊未夠透明，到底報讀哪間私校對子女發展最為有利，家長們都不想「碰運氣」。最近，教育局公布首份「私立學校名冊」，讓家長、學生在選擇報讀私校時，更為有依可循。

日前，教育局公布「私立學校名冊」，一共91間學校上榜，當中有40間國際學校、41間小學和10間中學；名冊裏面，每間學校的註冊年份、開設的課程、授課語言，以至全年學費，都列得清清楚楚。家長在選校時，不用再單靠難定真假的網上資料或親戚朋友「口耳相傳」，手上一份官方資料，可以慢慢對照、慢慢挑選，想比較學校收費、課程等等，都變得有據可查。