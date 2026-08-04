吳克儉倡研「國際DSE」吸華僑生

在《校長Talk》節目上，前教育局長吳克儉與筆者及朱偉明校長繼續探討本港教育發展。節目中提到，今年DSE報考人數較去年增加約5%至6%，筆者指出增幅或與大灣區港人子弟學校陸續建立有關。吳克儉亦回應指，值得研究將DSE發展為「國際DSE」，以吸納海外華僑學生。

吳克儉回顧，DSE自2009年推行、2012年首屆畢業生至今已14年，獲國際認可的大學數目由最初約350間增至現時逾千間，體制成熟穩定，認受性不斷提升，吸引不少內地及海外學生關注。

對於將DSE進一步發展為「國際DSE」(IDSE)，吳克儉認為值得研究，但須審慎部署。他提到全球約有6,000萬華僑，部分人或希望保留中華文化根脈，香港可提供另類升學選擇。筆者亦指出，中文科向來被視為「死亡之卷」，若直接套用至海外華僑學生，難度或屬災難性，建議研究不同深度的課程版本。吳克儉同意並強調課程設計、師資培訓、國際認可均需長時間規劃，現階段應先作深入研究，同時可加入國際視野及國家前沿科技元素以提升競爭力。