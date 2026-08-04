設立「建築物修葺局」刻不容緩

修葺局以「監管、代辦、支援教育」三位一體設計，重塑私樓維修生態。監管方面，獲法定權力統一制訂招標、報價、合約及驗收標準化流程，強制承建商及顧問公司註冊，公開工程紀錄與投訴個案，並設公開價格資料庫，實時比對同類造價，令費用有據可查，斬斷圍標利益鏈。代辦機制為缺乏資源或經驗的法團提供專業代理，由合資格建築師全程協助草擬標書、審核報價及監督施工，確保小業主不再孤軍作戰，減低受騙風險。支援教育方面，持續舉辦講座、工作坊及網上平台，普及樓宇保養、法律責任及財務規劃知識，主動協助申請政府資助，將預防性維修植根社區。

香港樓宇老化嚴峻，三萬多幢私樓過半逾30年，部分達50年以上，外牆剝落、石屎墜落、鋼筋銹蝕事故頻生，危及市民生命財產。現行強制驗樓計劃推行多年，市場資訊混亂，圍標集團勾結不良顧問，利用小業主缺乏專業知識，屢以天價承接工程，交付粗劣施工。成立《建築物修葺局》乃對症下藥之舉，刻不容緩。

此制度既展現政府以專業治理取代市場失序的決心，亦尊重私人業權。強制驗樓法律底線不變，但執行加入彈性分期及財政援助，避免一刀切加重負擔；同時設獨立申訴渠道，防止行政權力過度擴張，平衡公共利益與私有產權。

每年因樓宇失修傷亡事故屢見不鮮，若再蹉跎，維修成本幾何上升。成立修葺局可扭轉歪風，讓誠信專業顧問及承建商公平競爭，加速處理數以萬計維修需求。讓修葺局早日運作，等於支持安全、公平、可持續的香港未來——這是對750萬市民的生命承諾，各界務必全力支持。