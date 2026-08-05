放開所有 蜘蛛更自由 《蜘蛛俠：英雄重生》

《蜘蛛俠：英雄重生》令人重溫Marvel還未被Disney收購前的創作熱忱，一掃《復仇者聯盟4》之後超級英雄電影乏善可陳所導致的審美疲勞，作為MARVEL頭號IP之一，這隻蜘蛛果真AMAZING非同凡嚮。

上集《蜘蛛俠：不戰無歸》情節發展至中段，Aunt May驟然離世，Peter Parker尚未來得及消化傷痛，便被迫聯手作戰，最終更接連失去女友MJ與摯友Ned。今集主題承接上集，鮮明直指「如何面對失去」。李克勤有首名曲《沒有你贏了世界又如何》，而此刻Peter Parker面臨的卻是「沒有你，也沒有了世界，我繼續存活又有何意義？」

Peter能否挽回MJ成為本集最大的懸念。編劇手法高明，一次過拍攝一假一真兩個版本，而真實的那個終究是現實。現實從來殘酷，世間有多少愛可以重來？除了李麗珍與潘源良能分合四次之外，絕大多數愛情在現實中皆無法回頭，而珍妹最終的意中人亦歸於他人，千迴百轉沒奈何，我們都要學習放手。

同是談失去，當然不會是《海邊的曼徹斯特》那種深沉的痛楚，但作為一部爆谷電影，本片對角色內心的刻畫卻異常細膩且完整。三位同病相憐的超級英雄，如何在悲愴莫名中彼此連結、走出陰霾，正是這部電影最發光發亮之處。

人人也愛Sadie Sink，只要看過《Stranger Things》的人，很難不喜歡Max這個角色。

人人也愛Sadie Sink，只要看過《Stranger Things》的人，很難不喜歡Max這個角色：戴著耳機與世隔絕，孤獨的外表下包裹著溫暖善良的內在，在找到同伴後不斷成長，最終成為有情有義的英雄……而這套成長軌跡的套路，藉著《英雄重生》完整地移植進了Marvel Universe。

Sadie Sink在《Stranger Things》中成名，該劇裡的角色同樣經歷心靈入侵，進而激發大腦操控潛能，她不斷都在演出此類心靈操控及被操控的肢體動作與細微表情。簡言之，便是那種「意念驅動」的表演，而這正是Sadie在鏡頭前最迷人的特質。在本片中，此特質被進一步強化。更巧妙是，在《英雄重生》裡Sadie Sink主要場景的那座公園，竟與她在《Stranger Things》中最經典的《Running Up That Hill》場景相互呼應，後方甚至出現俯瞰式的極近距離特寫鏡頭。與其說是致敬，不如說是高階移植，Sadie的「意念演技」成功躍上大銀幕。

由於此類表演涉及演員是否具備某種「中二病」般的沉浸感，或許因年少入行，個人認為Sadie的「意念演技」比Elizabeth Olsen更出色，甚至勝過上一代鳳凰女Sophie Turner。順帶一提，我當年亦因熱愛《Game of Thrones》而鍾情Sophie Turner，因此連續兩代鳳凰女皆由我最喜愛的女星飾演，HAPPY HAPPY HAPPY。

《英雄重生》好看，在於回歸迪士尼收購前的水準，不再為日後角色鋪路而堆砌劇情，而是完整地講述一個故事，講述角色的內心妏化與成長，強不再是限於體內潛能或盔甲強化，而是內心強大，戲中講的不止是蜘蛛俠，而是聚焦「成為蜘蛛俠的Peter Parker」。

即使回到蜘蛛俠本尊的打鬥場面，《英雄重生》亦表現出色。動作設計極為講究，尤其最後一場並未賣弄大場面，而是困獸之鬥、拳拳到肉，如同《John Wick》般每一招皆精心編排，個人甚至看出幾分日本特攝片的味道，並以荷李活規格演繹日本特攝，當你見到蜘蛛俠使出大絕招時還有起手架勢，作為特攝迷想必會為之興奮。

連續兩齣戲都有Tom Holland和Zendaya同台，兩部皆屬佳作，觀眾如我並未感到重覆厭倦，這有賴演員功力。

最後不得不提，上個檔期的《奧德賽》還在上映，連續兩齣戲都有Tom Holland和Zendaya同台，兩部皆屬佳作，觀眾如我並未感到重覆厭倦，這有賴演員功力。尤其男方越演越好，相對而言，女方隨著年長則稍微褪去了昔日的靈動俏皮。並非Zendaya演得不好，她在《奧德賽》中飾演Athena一角便比飾演MJ更為亮眼，只是無可避免的事實是，女演員的「賞味期限」向來比男演員短，或需轉換戲路。若《蜘蛛俠》還有第五集，或許男女主角的搭配會面臨調整，屆時換上另一位MJ，也未嘗不是妙著。