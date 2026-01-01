新興「類信託」式儲蓄保險 照顧你的傳承管理需要

提起「財富傳承」，以往一向都被視為富豪們的專利，卻忽略了「傳承」的深層意義其實是一份愛與關懷的延續。即使資產規模不大，積累下來的都是努力的成果，值得被妥善規劃。及早規劃財富傳承的安排，不僅能為自己的財富做好管理及未來資產配置，更能先為下一代奠下穩健的開始。 常見的傳承工具包括遺囑、信託及保險等。遺囑能明確指定資產分配方式，避免因法定繼承順序而引發爭議，亦能協助家人更順利處理遺產事宜；而信託則透過專業受託人管理資產，確保財富能按委託人預設的時間支付，有效防止資產被不當使用。

為配合客戶更靈活地世代相傳資產，市面上最新型的儲蓄保險產品已備有「類信託」式功能，讓客戶無論在生或離世後，都能透過保單的方式把財產分配給摯愛。所謂「計劃趕不上變化」，此類儲蓄保險可讓客戶無限次更改受保人或保單持有人，而不影響保單的現金價值，還可讓客戶預設最多3名第二保單持有人及3名第二受保人，一旦現有保單持有人或現有受保人不幸離世，其中1名第二保單持有人或第二受保人便可按預設的繼承次序分別成為新的保單持有人或新的受保人，確保保單持續有效。

另外，客戶亦可透過其「保單分拆」功能，把保單的現金價值分拆成多份保單，饋贈給不同家人。保單持有人同時可訂立保單分拆預設指示，指明在其去世時將保單的部分現金價值分拆成另一張保單，讓資產可按其意願靈活分配，確保保單內累積的財富可以傳承下去。 在身故賠償方面，除了常見的一筆過支付方式，此類儲蓄保險更提供另外10種身故保障自選支付方式。客戶可預先為受益人選定最合適的支付安排以領取身故保障，延續對他們的照顧。 在新一年開始之際，讓我們及早規劃財富傳承，善用「類信託」式儲蓄保險，能充分發揮信託和遺囑相近的功能，這不僅是鞏固對家人的財務保障，更是讓愛與關懷得以跨越世代，長久延續下去。