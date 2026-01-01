國產GPU熱潮潛在風險

近期，A股科創板與港股市場的GPU概念股一度表現異常強勁，成為投資者追捧焦點。上海科創板方面，摩爾線程於2025年12月5日上市，發行價114.28元人民幣，首日升幅高達425.46%；沐曦股份於2025年12月17日上市，發行價104.66元人民幣，首日收盤漲幅692.95%，表現更為瘋狂。 港股市場亦不遜色，被譽為港股GPU第一股的壁仞科技(6082)於1月2日上市，首日收漲75.82%，市值一度超過800億港元；天數智芯(9903)於1月8日上市，首日高開逾31%。 此輪瘋狂炒作，主要源於中美科技競爭背景下，市場對國產GPU替代需求有強烈憧憬，以及人工智能算力基礎設施需求增長下，刺激這個板塊概念股爆升。

上海作為「GPU之都」，匯聚摩爾線程、沐曦、壁仞、天數智芯等「四小龍」，產業規模預計2025年至2029年將高速增長，相關企業紛紛登陸資本市場，引發資金熱烈追捧。 然而，熱潮過後，相關股份已出現顯著調整。截至2026年1月9日，摩爾線程股價回落至約664元水平，較上市後高位大幅回落逾29%，市值縮減至約3122億元；沐曦股份股價則回落至約640元附近，較首日高位下跌超過28%，市值降至約2,400億元。此調整反映市場對高估值持續性的疑慮加劇，部分資金開始獲利離場。投資者需留意，未來若政策變數進一步顯現，相關股份可能仍有下行壓力。

在這股熱潮之下，投資者更需高度警惕潛在政策變數帶來的風險。海外傳媒報道，內地政府最快於本季度有限度批准進口英偉達H200晶片，允許民營企業如阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)、百度集團(9888)、字節跳動等用於特定商業用途，但嚴禁應用於軍事、敏感政府機構、關鍵基礎設施及國有企業。此舉背景在於美國特朗普政府上月放寬相關出口限制(附帶25%附加費)。 據悉，內地政府正審慎評估進口條件，包括要求企業同步採購一定比例國產晶片，以平衡本土產業發展。相關報導指出，內地科技巨頭已為2026年預備超過200萬顆H200訂單，英偉達庫存僅約70萬顆，供應需求缺口明顯，該公司已要求台積電追加產能，最快第二季度啟動。這些訂單反映內地大型科技企業對高性能算力的迫切需求，但若政策正式落地，將直接影響國產GPU的市場空間。

若該政策落實，將為中國大型科技企業提供短期高性能算力補充，直接減輕對國產GPU的迫切依賴。H200作為上一代旗艦產品，在成熟度、性價比及生態兼容性上具明顯優勢，相較現有國產方案性能提升可達數倍，可能大幅削弱國產GPU的「替代概念」溢價。 歷史角度來看，類似政策鬆綁，往往導致相關概念股獲利回吐，比相關股份，特別是上海科創板兩隻GPU股，調整幅度或會較大。 當高端進口晶片重新流入市場時，本土替代品的需求邊際效應減弱，估值往往面臨較大壓力。幸而，內地政府同時加大本土半導體扶持力度，預計推出規模達700億美元的激勵計劃，旨在提升國產化率至2029年的31%，反映出政策雙軌並行：短期滿足商業需求，長期堅持自立自強。

此類變數意味著GPU概念股短期熱度或難以持續，特別是在高估值背景下，見高追高風險極大。 更值得關注的是，英偉達的技術優勢正進一步拉大與中國本土企業的差距。目前，英偉達的Blackwell架構已成為市場主流，憑藉其高性能和廣泛生態支持，廣泛應用於全球AI數據中心。展望未來，英偉達的下一代Rubin架構預計於2026年下半年推出，將帶來革命性提升：相較Blackwell，Rubin在AI推斷性能上提升5倍，訓練性能提升3.5倍，功耗效率提升8倍，單個令牌的營運成本降低達10倍。這不僅得益於先進的3nm製程和HBM4高速記憶體，還體現英偉達在軟硬體協同設計上的領先優勢。Rubin的低功耗特性將大幅降低數據中心營運成本，強化英偉達在全球AI供應鏈的霸主地位。

相對而言，內地本土GPU企業仍處於初創階段，從技術層面看，與英偉達存在明顯差距。儘管華為Ascend 910B、百度Kunlun II等產品已縮窄與英偉達 A100/H100的理論性能差距，但效率、良率和記憶體子系統仍落後。內地AI晶片公司如Cambricon、Biren等雖獲政策支持，並計劃2026年大幅擴產（如Cambricon預計交付50萬顆AI加速器），但整體生態兼容性和性能穩定性仍需時間追趕。 市場數據顯示，內地本土AI晶片市佔率不足1%，英偉達的產品在允許範圍內仍為首選。更重要的是，這些本土企業的估值已達極高水平，加上絕大部分企業，仍然資本性開支擴張，以及長期虧損狀態，即使受惠於自給自足概念和資本熱捧，市值動輒數千億元人民幣，遠超其技術實力和盈利能力。反映出市場情緒過熱，一旦進口政策鬆綁或技術瓶頸未解，調整壓力將加劇。

面對瘋狂熱潮，保持審慎態度，避免盲目高追，方為致勝關鍵。