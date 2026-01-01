2026年打響AI頭炮 「清華血統」智譜上市

去年AI產業是港股其中一個最重要的核心主題，相信今年AI主題仍會是大趨勢。重點國產AI大模型公司智譜華章(2513)上星期上市，為2026年的AI概念打響頭炮。 智譜屬純粹的大模型賽道，發展路徑以「模型即服務(MaaS)」深耕B端市場。作為B端技術路徑的傳統代表，智譜在印象上亦被認為是「國家隊」，而其6位聯創均具備清華背景，前期融資亦集齊了北京、杭州、成都、珠海、上海五地國資背景。 起源於清華大學的知識工程實驗室，這種純正的「清華血統」和深厚的學術背景使他們強調自主創新、重視底層技術。例如，當全球都在跟隨OpenAI的GPT架構時，智譜團隊選擇了自研一條不同的技術路徑——GLM (通用語言模型) 架構。

智譜AI的核心競爭力源自其原創的GLM(通用語言模型)架構。有別於主流技術路線，GLM架構的核心創新在於雙向上下文建模，使模型在處理語言任務時能同時利用前向和後向信息，而GPT架構依賴純自回歸生成，僅基於前序token 預測後續內容。這種設計差異使GLM在中文語境下表現出更強的語言理解能力。 近期，GLM-4.7模型在權威評測中實現重大突破：於全球知名大模型評測平台Artificial Analysis (AA智能指數)中，綜合成績位列全球開源模型第一、內地第一；在專注編碼能力的Code Arena評測中，同樣斬獲全球開源第一、內地第一，強勢超越GPT-5.2。此項成就標誌着國產大模型首次在核心指標上迫近國際頂尖水平，為其全球化擴張奠定技術基礎。

除咗技術之外，公司營收呈現亮眼表現，其中複合增長率遠超今年科技公司。2022年至2024年，智譜營收從5740萬元增長至3.12億元，年複合增長率高達130%。2025年上半年，公司營收進一步增至1.91億元，同比增長325%，可見智譜的收入增長確是驚人。 同時，公司收入結構亦呈現健康多元化趨勢：2025年上半年，內地收入佔總收入88.39%，海外收入佔比已達11.6%，較2024年明顯提升，並於2024下半年拓展更多地域市場。這一增長主要得益於GLM Coding Plan等標準化產品的國際化推進——該服務以國際同類產品七分之一的价格，提供接近頂級模型的編碼能力，上線三個月即吸引15萬付費開發者，年度經常性收入突破1億元。

具體收入方面，其主要收入來源分為兩部分：一是本地化部署，把大模型託管在客戶自己的基礎設施內，可讓客戶能利用專有或敏感數據，定製私域專屬AI模型。二是雲端部署，把大模型託管在可擴展且可靠的雲端基礎設施上，適合尋求敏捷性和易於實時性的企業，利用雲端，客戶無需昂貴的本地基礎設施，能快速且經濟高效地部署AI解決方案。 有著如此強勁的增長，有賴公司積極的研發投入為其打造穩健的根基。在中國AI大模型的「AI六小虎」中，智譜AI的綜合實力屬於第一梯隊，靠的就是以「硬核技術」和「開源社區影響力」取勝。在B端市場，智譜的模型適配性極強，是很多互聯網大廠的首選合作伙伴。

與此同時，公司積極推動技術出海，主導發起「自主大模型國際共建聯盟」，將本地化部署經驗複製至東盟及「一帶一路」市場。目前，其模型在OpenRouter平台調用量穩居全球前十，成為罕見能持續產生國際現金流的國產大模型公司。 Meta (META)近日以20億美元收購AI智能體公司Manus，這意味着中國團隊研發的「通用AI」技術獲得了全球科技巨頭的認可。智譜AI作爲中國頭部大模型廠商，自然有望被市場繼續青睞。 因此，概念上智譜有充分的增長市場空間，並有望持續擴大，在AI浪潮下，這將會是資本市場更關注的一點，大家不妨多加關注這家中國AI大模型的焦點公司。