東方電氣：能源轉型下的增長潛力與投資機會

東方電氣(1072)是一家主要從事高端能源設備的設計、開發、製造及銷售的國有企業，主要透過提供發電設備及相關服務，包括清潔高效能源設備(如火電、氣電)、可再生能源設備(如風電、水電、太陽能)、工程及貿易、現代製造服務業，以及提供新興產業服務作為主要產業，收入主要來自設備銷售、工程承包及售後服務，特別是大型發電項目訂單。集團在清潔高效能源設備(火電、氣電、核電)等業務佔總收入約45%，至於再生能源設備方面的收入則約佔總收入的30%，至於工程及貿易部分，以及新興產業則分別佔15%及10%。若以地域劃分，集團的主要收入來自內地，佔總收入超過80%，至於亞洲、非洲及歐洲等市場則佔餘下約20%。

市場對東方電氣所處的中國電力設備行業前景持樂觀態度，認為該行業將受益於全球能源轉型和數字化浪潮，預計2026年將進入新一輪增長周期。未來發展機會主要基於幾大催化劑：首先，中國「十五五」規劃推動電網投資景氣延續，特高壓和配網升級將驅動國內電網投資額在2026至2027年實現約7%的複合年增長率。其次，全球數據中心建設和AI應用激增，帶動儲能電池需求，市場預測2026年全球電池儲能安裝量上調25%，中國佔全球總量約40%。第三，電力市場化改革深化，2026年市場化交易規模預計突破4.65萬億千瓦時，促進清潔能源設備如光伏逆變器和風電變流器的需求增長。

此外，全球電網投資將於2025年達4,133億美元，年增6.63%，中國為主要增量極。IEA預測2026年中國電力需求增長5.7%，推動設備更新。整體而言，行業市場規模預計持續擴大，清潔電力轉換設備全球規模2024年達724億美元，儲能系統佔38%，預測至2035年電力品質設備市場達717億美元，CAGR 7.1%。這些因素將支撐東方電氣等企業的長期增長，但需留意供應鏈波動和政策變動風險。

市場預期2025年至2027年東方電氣的全年收入分別為795.2億、841.2億及879.4億元人民幣，年增幅由14.1%至4.5%，至於2025年及2026年的每股盈利增別為1.23元人民幣及1.48元人民幣，以現價計算即15.3倍及12.7倍的預測市盈率，較歷史市盈率26.4倍及同業31.2倍市盈率為低。因此，在估值有達至高峰前，股價仍然有進一步的上升空間。股價於去年曾大幅飊升上119.9港元的不合理水平，不過,其後股價隨即回落，並在跌返24.65元後，曾一度再升上27.75元見頂，其後跌返16.41元後，股價已由低位作出反彈，並差不多完全收復所有的跌幅，若果能成功收復所有的跌幅，股價有可能會按回調幅度的1.618倍作為反彈目標，上望目價29.7元。投資者可以在25.8元水平買入，上望30元，只要股價能企穩在24.65元以上水平，投資者可以繼續持有股份，並上望30元。