穩定貨幣政策實乃強國之本

在全球化經濟時代，一國的貨幣政策不僅是財政工具，更是國家穩定與強大的基石。一旦貨幣政策失控，便如洪水猛獸，足以摧毀國家根基。近年來，伊朗與委內瑞拉的經濟亂象，正反映了貨幣大幅貶值所引發的社會動盪，讓這些曾具潛力的國家陷入貧困與不穩。
回顧委內瑞拉的悲劇，其曾是拉丁美洲最富裕的國家之一。1980年，其貨幣玻利瓦爾對美元匯率為4.3:1，憑藉豐富的石油資源，經濟繁榮。但自1999年查維茲上台後，政府推行激進的社會主義政策，大肆開支以「替窮人討回尊嚴」。資金來源主要依賴石油出口，卻忽略了多元化發展。2003年，關鍵轉折出現：政府實施全面外匯管制，嚴格規定誰能使用美元、用多少及用途。這導致多重匯率制度誕生——官方匯率供政府與特定企業使用，另一個用於進口必需品，此外還有黑市匯率。同一美元，在不同人手中價值迥異：官方可能1美元兌10玻利瓦爾，黑市卻高達1:1000，甚至更高。
這種扭曲的匯率體系滋生腐敗與投機。能以官方匯率取得美元者，可轉手黑市獲取暴利，導致貨幣全面脫錨。油價下跌加劇危機，通膨如脫韁野馬，政府多次「砍零」發行新幣，總計消除14個零。到2026年，需3千兆原始玻利瓦爾才兌換1美元。人民生活崩潰，貧困加劇，終致政局動盪。近日，美國軍事行動捉拿總統馬杜羅後，全球委內瑞拉僑民竟上街慶祝，反映民怨之深。這個曾富裕的國家，因貨幣政策失敗，淪為混亂及不安的代名詞，證明忽略貨幣穩定，等同自毀長城。
無獨有偶，伊朗的危機同樣源自貨幣崩潰。這個伊斯蘭國家近期發生大規模示威，直接導火線是里亞爾對美元匯率暴跌。2010年，1美元僅需1萬里亞爾；2015年升至3.2萬；去年年初達80萬；如今黑市更跌至145萬的歷史低點，貶值幅度驚人。這種急劇貶值推升進口商品價格，商家利潤蒸發。德黑蘭手機店率先關門抗議，大巴扎的黃金、家具商家跟進，示威迅速從首都擴散至31省中的27省、250多個地點，演變為全國性憤怒。
貨幣貶值還加劇通膨，12月通脹率達42.2%，食品價格上漲72%，醫療用品升50%。普通伊朗人月薪僅折合100多美元，購買基本食品就耗盡工資。民生凋敝，社會不穩，政權搖搖欲墜。伊朗的案例顯示，即使擁有豐富資源與地緣優勢，若貨幣政策失控，進口依賴將放大危機，引發連鎖反應。
伊朗與委內瑞拉的共同點，正是失敗的貨幣政策導致民不聊生。兩國皆因外匯管制與匯率扭曲，失去貨幣錨點，通膨失控，經濟崩潰。要成為強國，必須以穩定貨幣政策為本。政府應維持獨立央行、避免過度干預匯率、推動財政紀律，並多元化經濟結構，方能避開亂象，邁向繁榮。