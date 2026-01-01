穩定貨幣政策實乃強國之本

在全球化經濟時代，一國的貨幣政策不僅是財政工具，更是國家穩定與強大的基石。一旦貨幣政策失控，便如洪水猛獸，足以摧毀國家根基。近年來，伊朗與委內瑞拉的經濟亂象，正反映了貨幣大幅貶值所引發的社會動盪，讓這些曾具潛力的國家陷入貧困與不穩。

回顧委內瑞拉的悲劇，其曾是拉丁美洲最富裕的國家之一。1980年，其貨幣玻利瓦爾對美元匯率為4.3:1，憑藉豐富的石油資源，經濟繁榮。但自1999年查維茲上台後，政府推行激進的社會主義政策，大肆開支以「替窮人討回尊嚴」。資金來源主要依賴石油出口，卻忽略了多元化發展。2003年，關鍵轉折出現：政府實施全面外匯管制，嚴格規定誰能使用美元、用多少及用途。這導致多重匯率制度誕生——官方匯率供政府與特定企業使用，另一個用於進口必需品，此外還有黑市匯率。同一美元，在不同人手中價值迥異：官方可能1美元兌10玻利瓦爾，黑市卻高達1:1000，甚至更高。