動態牛肉乾 提升經濟效益

今年起，俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款由320元加至400元。(資料圖片)

2026年首日，俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款由320元加至400元，另外19項與道路安全和交通擠塞相關的違例事項的定額罰款額亦由現時320元至1,000元不等，調高至480元至1,500元不等。運輸及物流局發言人解釋：「違例泊車及多項交通違例事項的定額罰款已31年未有調整。與其他地區相比，香港現行的罰款水平明顯偏低，其阻嚇力因通脹影響而逐漸減弱。為應對部分交通違例數字持續甚至上升的趨勢，適度調整相關罰款金額將有助加強保障道路安全和交通暢順。與此同時，政府會繼續致力增加泊車位供應，以回應公眾的泊車需求，並加強道路安全的宣傳教育。」

加價，因為31年未有調整、與其他地區相比罰款水平明顯偏低，這是甚麼經濟邏輯？

交通違例數字上升，可以是加強執法的後果，不一定是違泊增加所致，而加強執法本身就有加強阻嚇力的作用。更根本的問題，政府似乎忘記了牛肉乾的原意。解決交通暢順違泊問題的經濟邏輯，先請Grok提醒政府做對了的一次：

「香港三隧分流方案自2023年12月實施至今，已有效優化過海隧道交通，西隧車流量上升18%，紅隧和東隧則分別下降9%和7%，高峰期車龍明顯縮短，帶來時間成本節省達數十億元、提升物流效率和生產力的正面經濟效益，同時促進基建容量均衡利用。惟西隧局部擠塞增加及繁忙時段收費上漲對部分居民和低收入群體構成負擔，總體而言為成功過渡政策，長遠有助四隧分流進一步放大經濟貢獻。」