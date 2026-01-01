16連陽！

雖然期間夾雜著兩根指數微跌的假陽線，但這16連陽還是讓市場徹底驚到了。當然，也讓市場徹底興奮了，上周五兩市成交金額突破3萬億元人民幣，春季躁動就這麼撲面而來。

從盤口看，去年12月開始的商業航太板塊繼續成為春季躁動中最靚的主線，大量資金撲向這一板塊，用市場上最流行的段子來說，機器人有10倍股；創新藥有10倍股，前些年的光模組甚至新能源也有10倍股，憑啥商業航太不能有10倍股呢？在洶湧的情緒下，誰也不敢去非議這種說法，但畢竟短期漲幅過快，不是誰都敢咬牙硬上的。於是，資金開始去尋找其他相對低位的板塊，AI應用、可控核聚變、AIDC、化工等都有跑贏指數的表現。實際上，從新年第一周資金的急迫態度來看，我個人覺得，只要有「故事」，各種板塊都會有機會，除了以下兩個板塊：金融和海外算力。中信證券在上周三臨收盤前又出現超14億元人民幣的巨額賣盤，這再次提醒了市場，這一板塊大概率還是國家隊調控市場的工具，至於以「易中天」為代表的海外算力，就這16天的表現而言，已經成為被不斷資金抽血的「血包」。