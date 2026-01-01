票務市場增長與IP業務成大麥娛樂雙重推力

大麥娛樂(1060)是一家綜合文娛平台，主要業務涵蓋線下票務、現場娛樂內容、IP衍生業務及電影製作。根據報告，大麥的收益組成中，IP衍生業務約佔26%，而現場娛樂內容和電影業務的貢獻則保持穩定。集團的亮點包括強勁的IP擴展，例如與三麗鷗等知名品牌的合作，這不僅提升了客戶粘性，還增強了市場競爭力。隨著中國消費的升級，預計IP授權市場將迅速增長，大麥將因此受益。在中期方面，將透過國內票務市場的穩定增長來實現收益，而短期內，因大型演唱會的回暖也將帶來業務的提振。從長期來看，集團成功的內容創造與技術應用將推動影片業務的全面恢復。整體而言，大麥娛樂在各業務領域的協同發展，將為其未來增長提供強有力的支撐。

內地的線下票務服務、現場娛樂、IP衍生產品及電影製作等行業正處於復甦周期。隨著需求增長與文藝活動的普及，市場競爭日益激烈。儘管面臨營運成本上升的挑戰，例如場館租金及人力成本，但整體利潤空間仍在提升，主要得益於內容質量的提高以及市場需求的增加。集團在票務市場擁有領先地位，通過電影科技及宣發平台推動整體營收的增長。 大麥娛樂的線下票務業務被視為未來增長的核心。隨著演出市場的復甦，尤其是大型演唱會和音樂節票房的增長，市場需求穩定上升。報告指出，預計2024年的全國票房將同比增長15.4%，顯示出強勁的消費動力。此外，公司在票務市場的龍頭地位能夠確保其在日益激烈的競爭中保持優勢，吸引更多觀眾並促進業務增長。通過整合400多個優質IP，以擴展產品組合來滿足多樣化的消費需求。在消費升級的背景下，IP的消費潛力巨大，將進一步推動公司的收入增長。此外，公司的IP營銷策略與線下零售渠道的有效結合，增強了品牌的市場影響力和產品的銷售效率。

集團還透過虛擬拍攝和數字人技術的應用，提升了內容創作及製作過程中的效率並降低了成本。這些技術增強了公司在市場中的競爭力，也為內容的多樣性提供了支持。報告中提到，公司計劃通過「燈塔AI」加強宣發的智能決策能力，進一步提升營運效果。整體來看，技術創新不僅有助於當前的業務運作，也為未來的業務擴展奠定了基礎。至於集團在海外市場的業務擴展，被視為未來增長的主要推動力之一。公司計劃進入東南亞、日本和韓國市場，依靠強大的技術背景及資源整合能力，推動國外票務業務的發展。管理層對於未來的海外演出業務表現持樂觀態度，並積極與頂尖藝人洽談合作，這將為公司在全球市場中的地位提供進一步支持。隨著國際市場的擴張，大麥的增長潛力將進一步提升。

在股價方面，大麥娛樂的股價自去年4月低位0.445元見底回升，並在成功突破50天線的阻力後持續上升，達到1.37元的最高點。隨著RSI形成頂背馳，股價見頂，並在升守50天線支持後開始回調，股價兩次於去年11月及12月跌至0.8元水平見底，剛好回調至整個升浪的61.8%回調目標。近日股價再度反彈，並在昨日成功突破50天線的阻力，顯示出未來進一步反彈的潛力。若以高位回調的總跌幅，按黃金比率的61.8%作為反彈目標，股價有機會反彈至1.15元的水平，預計從現有水平反彈超過20%。投資者可考慮在0.92元水平買入，目標為1.15元，只要股價未失守50天線的0.88元，暫時無需止蝕離場。

資深證券分析師 (本人並非是證監會持牌人) 本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。