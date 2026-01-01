伊朗局勢+委內瑞拉被解除制裁 油價左右為難

投資者權衡伊朗局勢升級可能導致的供應中斷風險與委內瑞拉原油可能重返市場的前景，本周初段油價基本保持穩定。上星期地緣政治緊張局勢加劇，WTI原油上漲超過3%。 伊朗是第四大石油輸出國組織(OPEC)的成員國，原油產量約為每日320萬桶。市場一直關注其近日反政府抗議活動愈演愈烈，據人權組織稱，騷亂已造成超過500人死亡。 美國總統特朗普表示，如果伊朗當局繼續暴力鎮壓示威者，美國將不會袖手旁觀。伊朗官員表示，如果美國用行動支持抗議者，將針對該地區的美軍基地。

這一威脅加劇了人們對更廣泛地區衝突的擔憂，可能會中斷霍爾木茲海峽的能源流動，該海峽是全球石油供應的重要咽喉。因此，市場面臨相當大的供應風險。 而另一邊廂，委內瑞拉方面的發展限制了油價上漲，美國政府暗示可能放寬對該國石油板塊的限制。美國財政部長貝森特表示，本周可能解除對委內瑞拉的制裁，以促進石油銷售。 儘管委內瑞拉可能恢復產出，但石油巨頭仍持謹慎態度。埃克森美孚將委內瑞拉描述為「不可投資」，除非進行重大政治和法律改革。

有大行發表研究報告，表示委內瑞拉局勢的最新發展為全球原油市場增添不確定因素，對油價構成下行壓力，而油價早在2025年第四季已按季下降8%，並預測2026年油價將下跌至每桶50美元。因為強勁的供應增長將使市場進一步陷入供應過剩。 全球石油庫存上升表明在沒有重大供應中斷或新的OPEC減產的情況下，2026年可能需要較低的油價才能使市場重新平衡。 大行預計價格將在整年內走弱，因為OECD商業儲存中心的庫存積累加速。陸地庫存積累對價格的影響越來越大，因為水上儲存的石油已經處於高位並開始放緩。供應強勁仍然是前景的關鍵驅動因素。美國和俄羅斯的產量持續超出預期，加上委內瑞拉產量略有提高，這些因素都對長期價格產生壓力。

地緣政治風險會造成油價大幅波動，投資者須以短線策略為主。