藍思科技出現突破 目標34元

在CES 2026展會上，藍思科技(6613)首度展出人形機器人高自由度仿生靈巧手與頭部總成解決方案。該方案整合自研行星滾柱絲槓、諧波減速器等核心傳動零件，創新採用鎂鋁合金輕量化骨架與液態金屬結構件，攻克高精度力控與耐久性技術壁壘；加之永安園區規劃的50萬台年產能，公司在具身智能領域的行業第一梯隊地位初步確立。
在商業航太與算力基建領域，藍思研發的航太超薄柔性玻璃厚度僅30至50微米，破解了衛星太陽翼柔性結構與防護性能難以兼顧的難題，被譽為「太空能源天幕」，預計2027年實現批量裝星應用。算力側，其TGV玻璃基板技術為突破摩爾定律、提升訊號傳輸效率提供關鍵路徑，搭配的全端液冷方案則為AI資料中心高效穩定運行築牢保障。
資本合作方面，藍思科技深度綁定強腦科技，既是其20億元融資的重要參與者，也是核心硬體模組的獨家量產承接方。這種「資本+產業」的協同模式，助力藍思掌握腦機接口精密製造工藝，實現從概念到量產的跨越；2025年11月，雙方聯合向湖南省殘聯捐贈的智能仿生四肢，核心模組均由藍思產線生產。
公司系列策略布局與國家新興產業頂層設計高度契合，盡享政策紅利。工信部等八部門印發的《「人工智慧+製造」專案行動實施意見》，明確加速腦機接口、AR/VR穿戴裝置等新型終端產業化進程；中國首個腦機接口醫療器材產業標準落地，推動產業規範化發展。作為先行者與標準參與者，藍思將在產業集中度提升中持續受益，鞏固領先優勢。
從CES展會上驚艷亮相的機器人與航天材料，到與強腦科技在腦機接口領域的深度協同，再到國家政策的強力支持，藍思正向市場全方位地展示出無限潛力。股價經過3個月的調整後，上周五出現突破，可於29元水平買入，目標34元，跌破25元止蝕。
香港股票分析師協會理事 連敬涵
未有此股