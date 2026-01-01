藍思科技出現突破 目標34元

藍思科技初步確立在具身智能領域的行業第一梯隊地位。(網上圖片)

在CES 2026展會上，藍思科技(6613)首度展出人形機器人高自由度仿生靈巧手與頭部總成解決方案。該方案整合自研行星滾柱絲槓、諧波減速器等核心傳動零件，創新採用鎂鋁合金輕量化骨架與液態金屬結構件，攻克高精度力控與耐久性技術壁壘；加之永安園區規劃的50萬台年產能，公司在具身智能領域的行業第一梯隊地位初步確立。

在商業航太與算力基建領域，藍思研發的航太超薄柔性玻璃厚度僅30至50微米，破解了衛星太陽翼柔性結構與防護性能難以兼顧的難題，被譽為「太空能源天幕」，預計2027年實現批量裝星應用。算力側，其TGV玻璃基板技術為突破摩爾定律、提升訊號傳輸效率提供關鍵路徑，搭配的全端液冷方案則為AI資料中心高效穩定運行築牢保障。