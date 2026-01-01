中行財務保持穩健，派息吸引

中國銀行(3988)截至2025年9月止9個月業績顯示，其財務表現在複雜宏觀環境下保持穩健，集團之股東應佔溢利增長1.1%至1,776.6億元(人民幣，下同)，增幅雖較往年收窄，但仍優於部分同業，凸顯大型國有銀行的經營韌性。期內淨利息收入面臨息差收窄壓力，主要受LPR多次下調及市場利率走低影響，上半年淨息差降至1.26%，較2024年同期收窄約15個基點，但集團透過主動調整資產結構，加大高收益信貸投放，部分緩解息差壓力。

貸款總額保持穩健增長，綠色信貸、先進製造業及戰略性新興產業貸款增速持續高於整體水平，顯示信貸結構持續優化，支持國家重點戰略方向。非息收入方面，受資本市場波動及手續費監管趨嚴影響，增幅較為溫和，但代客結售匯、跨境人民幣結算等優勢業務仍保持競爭力，佔營收比重維持在合理區間。