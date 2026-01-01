如投資者希望部署美股指數表現，看好可留意行使價28140點，26年6月到期，有效槓桿約12倍的納指認購；及行使價53,265點，26年6月到期，有效槓桿約15倍的道指認購。如投資者看淡美股指數表現，可留意行使價21,890點，26年6月到期，有效槓桿約8.4倍的納指認沽；及行使價44,775點，26年6月到期，有效槓桿約11倍的道指認沽。

美團(3690)近日股價相對波動，周一國務院宣布將對外賣平台服務行業市場競爭狀況展開調查及評估，而美團表示將做好配合工作，堅決反對「內卷式」競爭，有分析預料美團或受惠「反內卷」調查，周一美團股價迎來大反彈。如投資者希望部署美團，看好美團可留意行使價135.98元，26年6月到期，有效槓桿約6.3倍的美團認購。如投資者看淡美團，可留意行使價94.83元，26年3月到期，有效槓桿約11倍的美團認沽。

資訊只適用於合資格的香港投資者。資訊由瑞銀集團提供，本資料中提供的內容經過編輯審查和修改。最終版本仍會反映編輯的自由裁量權，並可能與瑞銀集團所提供的原始內容有所差異。其僅作參考，並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為瑞銀代表及證券持牌人，並未持有相關上市公司的任何財務權益。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解及自行評估有關風險，並諮詢專業顧問及查閱上市文件內有關結構性產品的全部詳情。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2026。版權所有。