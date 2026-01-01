美國為何直到今天才動拉丁美洲？

特朗普統治下的美國，突擊捉掉委內瑞拉總統馬杜羅，除了這其中最重要的關鍵，當然是CIA的人員早已遍布了總統府，裏應外合，手到拿來。另一方面，這事也解釋了這些年來，人們一直以來心中的一個盲點：美國為何不對付身邊反骨而且潺弱的南美洲諸國呢？是不是有不可做到的難題呢？ 過去慣常的說法是，拉丁美洲太過接近美國，如果把那裏搞得大亂，大量難民湧到美國，美國可受不了。 現在的做法，美國是擒賊先擒王，只要「後馬杜羅」可以順利過渡政權的轉換，就可把這效應的影響力減至最低。但究竟這如意算盤能不能奏效，有待未來的發展，方可知曉。

總括而言，現在美國才向拉丁美洲開刀，實在有其必然性，因此不要問它為何這樣做，反而應問，為何它遲至現在才做。 究其原因，是因為在1898年，美國方才打敗西班牙，奪取了整個美洲的霸權。但當時的首要，是吃掉剛拿到的菲律賓，以及在太平洋與日本，在北冰洋與俄羅斯爭雄，可沒空去吃下身邊的拉丁美洲……正因是囊中之物，才更不需要急於吃掉。 另一個原因是，一、二次世界大戰，歐洲沒落得太快，美國忙著去搶奪歐洲的固有地盤，如非洲、亞洲，皆因這些地盤不搶，馬上就會被分掉了。這就是我常舉的例子：把雞腿放在自己面前的小碗不吃，和其他人搶雞的其餘部分，同時再嘮叨吃飯必須有桌上禮貌，這才是最聰明的做法。

現時很明顯，美國的集中力，已重新轉回去門羅主義，以及十九世紀只講強權的赤裸裸的帝國主義，主因是「東亞怪物房」，歐洲大陸等前線的鬥爭是成本高、效益低，倒不如回頭去吃拉丁美洲。這就是我常說的秦國司馬錯先吃巴、蜀，繼而再滅六國之策，這大戰略相信縱然是特朗普下台之後，也不會變。 其實，美國凡是在歐亞大陸佔不到便宜，就會回到美洲「攞彩」，找回場子。1983年，列根總統在格林納達的突襲；1989年，老布殊也是以抓毒販為理由，曾經生擒巴拿馬總統。雖然委內瑞拉比格林納達和巴拿馬大得多，也強得多，但是兩者的本質是一樣的。 作者為小說作家、報社主筆、股票投資者，吃喝活樂的專家。