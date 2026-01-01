眨眼又過一年，相信讀者對去年回報必定滿意。跟往年一樣，筆者年初會分享對新一年的展望。我認為未來3年最佳策略，仍是鎖定高息且業務穩定增長的公司。核心邏輯未變：內地定存息率持續低企，配合美國利率逐步下行，息差擴闊將驅使更多追求穩定回報的中外資金，轉投性質類近定存的高派息股，從而觸發估值重估。現時不少港股息率逾6厘且派息穩定，只要低息大環境不變，重估進程將會持續。參考多年前QE下的公用股表現，若一批息率6厘至8厘的公司獲重估至4厘，股價潛在升幅可達50%至100%，道理簡單卻實用。再者，筆者認為不少市場已出現過度亢奮的徵兆，本著「寧願錯過，不想輸錢」的原則，筆者選擇放棄擁抱部分熾熱的主題，堅守筆者較熟悉的簡單而保守的策略。
筆者現續持有高息製造業股，如晶苑國際(2232)、超盈國際(2111)、利華控股(1346)、德林國際(1126) 、現代牙科(3600)及嘉利國際(1050)。這些公司因行業獨特性，不太受關稅戰影響，部分更是間接受惠者，預計未來幾年盈利及派息穩步上升。此外亦看好卓越教育(3978)、五谷磨房(1837)及深受內地客歡迎的健倍苗苗(2161)和太興集團(6811)。這類公司業務集中本地或內需，地緣政治風險低，且具增長動力及管理層樂於增派息。最後，市值與淨現金相若、且積極回購或分紅的歡聚、普華和順(1358)及和記電訊(215)亦值得關注。上述名單股息率皆達6厘以上，希望市場逐漸識辨其投資價值。篇幅所限，未來再逐一介紹。