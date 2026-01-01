眨眼又過一年，相信讀者對去年回報必定滿意。跟往年一樣，筆者年初會分享對新一年的展望。我認為未來3年最佳策略，仍是鎖定高息且業務穩定增長的公司。核心邏輯未變：內地定存息率持續低企，配合美國利率逐步下行，息差擴闊將驅使更多追求穩定回報的中外資金，轉投性質類近定存的高派息股，從而觸發估值重估。現時不少港股息率逾6厘且派息穩定，只要低息大環境不變，重估進程將會持續。參考多年前QE下的公用股表現，若一批息率6厘至8厘的公司獲重估至4厘，股價潛在升幅可達50%至100%，道理簡單卻實用。再者，筆者認為不少市場已出現過度亢奮的徵兆，本著「寧願錯過，不想輸錢」的原則，筆者選擇放棄擁抱部分熾熱的主題，堅守筆者較熟悉的簡單而保守的策略。