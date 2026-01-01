恒瑞醫藥：創新藥銷售佔比55% 目標上望100元

恒瑞醫藥(1276)的主要業務涉及藥品的研發、生產和銷售，聚焦於解決未滿足的臨床需求，集團透過創新藥的商業化和仿製藥的穩定銷售實現盈利，近年集團的創新藥更成為主要增長引擎，集團的產品主要涵蓋腫瘤學、代謝與肥胖等領域。集團致力於滿足患者需求，持續開發新產品，並有望在未來兩年內推出多個新藥和適應症，而且集團更專注於國際化，通過與全球合作夥伴建設研發能力和銷售網絡，推動業務成長。集團擁有龐大的研發管線，而投入的資金累計達到500億元人民幣，集團已有24種新藥已推出，加上有12個外部授權協議，有助推動創新藥物銷售佔比達到總銷售的55%。

現時，行業分析所顯示，製藥行業的發展受宏觀經濟與政策變化影響，短期內受到醫療保險政策改革和市場需求變化的推動。行業整體運營成本隨著研發投入的增加而上升，尤其在新藥研發及臨床試驗階段。競爭方面，隨著多家大型跨國藥企進入市場，企業在價格及產品創新上面臨更大的壓力，從而導致加劇的市場競爭。此外，隨著市場上對創新藥物需求的增加，企業不僅專注於自身產品的開發，還積極尋求國際化機會，加速拓展海外市場，以提升其市場地位。整體而言，儘管行業面臨成本上升與競爭加劇的挑戰，但創新藥物的市場需求仍為行業帶來增長潛力。

恒瑞醫藥在產品及服務類別上的收入佔比主要分為6個範疇，基於2025年上半年的數據顯示如下：抗腫瘤藥佔總收入約52.1%，這是公司最大的收入來源，主要來自如卡瑞利珠單抗等創新藥物；代謝和心血管疾病藥佔總收入約6.2%，包括如恒格列淨等產品，反映公司在慢性病領域的穩定貢獻；免疫和呼吸系統疾病藥佔總收入約2.8%，這部分相對較小，但涵蓋了免疫調節相關服務；神經科學藥佔總收入約15.3%，聚焦於神經系統治療藥物，提供較高的增長潛力；造影劑佔總收入約9.8%，主要用於醫療影像診斷，支持公司在診斷領域的業務；其他類別，包括許可收入，佔總收入約13.7%，這涵蓋了業務發展授權和海外合作所帶來的額外收入。

市場現時只有6名分析師對恒瑞醫藥有進行調研覆蓋，預期恒瑞醫藥的2025年全年收入可以達到330.9億元人民幣，按年上升18.3%，另外，2026年及2027年的全年收入可以達到369.1億元人民幣及429.3億元人民幣，兩年分別上升11.5%及16.3%。至於2025至2027年的三年預測市盈率分別為12.8倍、11.5倍及9.8倍，估值低於市場同業的平均市盈率20.9倍。市場預期恒瑞醫率的目標價範圍由79元至137元不等，至於目標價的中位值為100港元，較現時仍然有27%的上望空間。

恒瑞醫藥股價由去年5月上市後跌至低位見52.5元後，便由低位逐步反彈，並持續升返去年10月曾見95.2元後走勢一度作出較明顯的回調，最低曾跌至去年11月低位見65.5元，剛好回調了整個跌浪總跌幅的61.8%回目標。其後，在股價反彈下，9天RSI快速由30以下水平作出反彈，並在20天線及50天線逐步收復後，股價上日已升返由高位回調38.2%的回調目標水平。預期股價仍然可以繼續反彈，若果以整個回調幅度的61.8%作為反彈目標，股價有望升返85元水平，但由於市場目標價為100元。因此，不排除在股價升返前頂95.2元水平才會見頂。投資者可以在78元水平買入，只要未有跌穿20天線可以繼續看好，上望95元。